Ti sblocco un ricordo: dove l'hai già vista?

Ci sono auto che ti restano in testa, perché le hai viste da qualche parte, ma che non sai che cosa siano. Quella di cui parliamo oggi è una di esse e se stai leggendo queste righe è perché probabilmente ti ricorda qualcosa. Difficile collocarla, dopotutto, visto che il pubblico italiano la conosce principalmente per la sua apparizione in un b-movie accanto a un giovane Charlie Sheen. Il suo nome? Dodge M4S Turbo Interceptor PPG Pace Car, soprannominata The Wraith dal titolo inglese del film (da noi, Il Replicante).

Il Replicante accanto alla Dodge Interceptor

UNA DODGE RIVOLUZIONARIA La Dodge Interceptor era molto diversa dalle muscle car della Casa americana e una supercar in anticipo sui suoi tempi. Il progetto era firmato da Bob Ackerman: niente a che vedere con quel Rudolph Ackermann che nel diciannovesimo secolo brevettò gli angoli di sterzatura differenziati per le ruote dei carri (ne avrete sentito parlare a proposito dell'Alfa Romeo Giulia). La M4S è stata costruita nel 1981 fuori dalle strutture Chrysler e non era un'auto di serie: piuttosto si trattava di un dimostratore tecnologico, che metteva insieme diverse soluzioni avanzatissime e di grande efficienza. Qui sotto un video che ne mostra i dettagli.

TUTTI I NUMERI DELLA INTERCEPTOR Un coefficiente Cx di 0,23 dimostrava l'efficacia aerodinamica della sua carrozzeria, risultato di numerosi test in galleria del vento, e il motore montato in posizione posteriore centrale sfidava i V8 e V12 della concorrenza con soli 4 cilindri e una cilindrata di 2,2 litri. Ottimizzato da Cosworth e anabolizzato da una coppia di turbocompressori Garrett T-25, il propulsore della Interceptor sviluppava oltre 440 cavalli, permetteva di accelerare da 0 a 60 mph (96 km/h) in soli 4,1 secondi e di raggiungere i 313 km/h. Ciò faceva della M4S l'auto a quattro cilindri più veloce del mondo.

Il Replicante - The Wraith: una scena del film con la Dodge M4S Turbo Interceptor

UN'AUTO RARISSIMA Il cambio era un manuale a 5 marce e il telaio era in tutto e per tutto quello di un'auto da corsa: una semi-monoscocca progettata dalla californiana Huffaker. Gli stampi per la carrozzeria sono stati realizzati dalla 3-D Industries di Madison Heights, mentre la Special Projects Inc. del Michigan ha assemblato la carrozzeria e l'interno. Un'altra società con sede nel Michigan, Specialized Vehicles Inc., si è occupata dell'assemblaggio finale dei quattro prototipi (anche se, secondo alcune fonti, alla fine furono 30 gli esemplari costruiti).

IL FILM IN ITALIANO La M4S avrebbe dovuto essere utilizzata come pace car nelle corse americane, ma ha fatto più scalpore anni dopo, quando è apparsa in The Wraith, un film d'azione soprannaturale del 1986 in cui un giovane Charlie Sheen interpretava un adolescente ucciso da una banda di balordi, che ritornava dalla morte per ritrovare la fidanzata, nei panni dell'imbattibile pilota di una misteriosa supercar indistruttibile. La Interceptor, appunto. Non mi cimento nel recensire la pellicola: ci ha pensato il famosissimo sito Rotten Tomatoes ad attribuirgli un poco lusinghiero 36%, ma se volete saperne di più trovate il film completo in italiano nel video qui sopra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2022