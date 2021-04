VOLO SPAZIALE! Dacia, il marchio automobilistico con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo sul mercato, ha annunciato di recente l’avvio di ''Dustar'' - il primo (e finora unico) programma spaziale al mondo a prezzi accessibili. L’ambizioso progetto della sussidiaria Renault rappresenta l’alba di una nuova era per l’esplorazione spaziale, un’occasione imperdibile davvero alla portata di tutti. Il volo inaugurale della navetta Dacia Space Duster (qui la prova video della versione ''terrestre'') è avvenuto proprio ieri, giovedì 1° aprile: un’ascensione controllata verso la volta celeste, che ha portato la Space SUV là dove solo pochi osano arrivare. Il video dello storico lancio, lo trovate proprio qui sotto. 3...2...1...Decollo!

DETERMINAZIONE E IMPEGNO Questo primo pionieristico capitolo del Programma Dustar è figlio dei traguardi raggiunti dal brand proprio qui sulla Terra. Le sue auto robuste, pratiche e convenienti hanno gettato le basi per questo eccezionale successo, che catapulta Dacia nell’olimpo dei conquistatori dello spazio. Per molti anni, gli ingegnosi ingegneri Dacia hanno costantemente sviluppato veicoli semplici ma affidabili. Affidandosi al suo impareggiabile know-how e all'approccio intelligente nello sviluppo dei prodotti sul nostro pianeta, il cielo non sarà più un limite per Dacia. Un’iniziativa scientifica che mira a dimostrare che con l’intelligenza, la determinazione e l’impegno si può davvero raggiungere qualsiasi risultato.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI Di ritorno sulla Terra presso la base di Cape Sander, Noel Armstrong, Responsabile delle operazioni Dustar, ha dichiarato: ''Il nostro obiettivo principale resta quello di offrire prodotti dal miglior rapporto qualità-prezzo senza compromettere la qualità. Abbiamo raggiunto questo obiettivo sulla Terra e quindi il lancio di un'auto nello spazio era inevitabilmente lo step successivo! Andare nello spazio è un sogno per molti, ma vogliamo dimostrare che puoi trasformarsi in una realtà a alla portata di tutti''.

PER TUTTI I GUSTI Tutti coloro che soffrono di vertigini e che non amano il volo spaziale (dai, lo avete capito subito che era un Pesce d'Aprile...Però, di quelli carini) possono sempre ammirare le stelle scegliendo le offerte della gamma Dacia. Che si tratti della nuovissima Sandero Streetway, della crossoverina Stepway (qui la nostra prova video) o del SUV compatto Duster, i valori del marchio Dacia vivono in questi modelli tuttofare, che mantengono inalterate le credenziali di praticità e convenienza che da sempre contraddistinguono le auto del costruttore del Gruppo Renault.