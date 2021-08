L'Apollo Automobil Intensa Emozione del 2018, con la sua tiratura limitata a 10 esemplari, è una delle supercar più esclusive in circolazione. L'Apollo IE Carbon Dragon è una rarità nella rarità: lo spettacolare allestimento con la trama della fibra di carbonio a vista realizzato sulla scocca numero 5. Nel video pubblicato su YouTube da Miller Motorcars, la vedete girare sul circuito di Lime Rock Park, facendo cantare a squarciagola il suo V12 aspirato. Qui sotto il filmato: alzate il volume!

IL GIALLO DEL MOTORE FERRARI Quello che è emerso nelle ultime ore è un piccolo giallo: da alcune testate americane è giunta l'indiscrezione che il V12 della Apollo sia basato su un propulsore Ferrari. Indiscrezione ripresa anche da alcune fonti italiane. Interpellati da MotorBox, gli uomini di Maranello negano un coinvolgimento ufficiale, anche se frazionamento, cilindrata di 6,3 litri e potenza di 769 CV, accompagnati da 760 Nm, di coppia sono numeri non lontani da quelli della Ferrari F12 Tdf.

PERCHÉ SÌ E PERCHÉ NO Sulla F12, come sulla sua discendente 812 Superfast (qui la prova), il propulsore era anteriore: ecco perché il montaggio in posizione posteriore centrale sulla Apollo avrebbe richiesto qualche modifica, a partire da una trasmissione diversa e da linee di scarico ridisegnate. Nella realizzazione di una produzione così limitata - e giocoforza semi-artigianale - questo non pare un ostacolo insormontabile, giustificato peraltro dal prezzo dell'auto superiore a 2,3 milioni di euro. Ma visto che Ferrari non vende i suoi motori ad altri costruttori, ci dicono, deve trattarsi certamente di un equivoco.