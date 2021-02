ALPINE GTA, TRA F1 E LA STRADA E se, dopo l'arrivo in Formula 1 a prendere il nome di Renault, Alpine realizzasse anche qualche bolide in grado di fare incontrare la strada e le tecnologie delle corse? Dev'essere questo che si è chiesto Arseny Kostromin, designer indipendente di Berlino che vanta a curriculum collaborazioni con Volkswagen, Renault, Genesis e un lavoro sugli esterni di Koenigsegg Gemera. Il risultato di questa idea è una serie di rendering (che vi mostriamo nel video qui sotto e in un'ampia fotogallery) per un progetto che prenderebbe il nome di Alpine GTA.

UN PRIMO SGUARDO Unione tra tecnologie da F1 e design Alpine, GTA misurerebbe 4,115 m di lunghezza, 1,826 di larghezza e 1,1 in altezza: assetto ribassato e interni in fibra di carbonio e pelle nera. Non mancherebbe però un'ampia strumentazione a disposizione del pilota: ''Volevo che il tutto fosse più meccanico possibile, per concentrare l'esperienza sul piacere di guida'' ha dichiarato Kostromin.

I DETTAGLI Gli esterni sono al 100% Alpine, con anche grande attenzione per l'aerodinamica: sul frontale fanalature a LED e un grande spoiler sul retro. Lo scarico è firmato Akrapovic, e sarebbe pronto a far sentire il canto di un motore a sei cilindri raffreddato ad aria by Gordini. Il lavoro del buon Kostromin è stato decisamente lungo, soprattutto per essere soltanto un rendering, come dimostra la precisione e il dettaglio delle immagini a nostra disposizione: ''Non era il solito progetto tanto per fare, ma qualcosa di più profondo. Ci ho impiegato, tra una cosa e l'altra, circa tre mesi... Ma ora lo posso considerare definitivamente completo''.

SOGNO O REALTÀ? Manca solo una cosa però: una realizzazione in carne ed ossa, o meglio in metallo e pistoni, anche solo per una versione one-off. Una speranza comprensibilmente condivisa anche dal designer stesso, che ha dichiarato: ''Ora bisognerebbe trovare un investitore per poterla costruire davvero''. Nel caso, speriamo che ce la facciano provare!