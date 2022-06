Safari Rally Kenya: Ogier vince la prima speciale, difficoltà per Rovanpera

È iniziato in Kenya il fine settimana dell’attesissimo Safari Rally, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2022. Alla partenza dal quartier generale di Nairobi, è stato il “solito” Sebastien Ogier – tornato protagonista in questo weekend al volante della Toyota GR Yaris Rally1 dopo l’esperienza alla 24 Ore di Le Mans – a iniziare con il piede giusto. Il campionissimo transalpino ha chiuso la prima prova speciale in 3:18.8, rifilando sei decimi di secondo al rivale di casa Hyundai, Thierry Neuville, e 1.1 secondi al vincitore del Rally Italia Sardegna, Ott Tanak.

WRC 2022, Safari Rally Kenya: Sebastien Loeb (Ford)

VEDI ANCHE

QUINTO LOEB Buon inizio anche per l’altro attesissimo specialista degli sterrati: Sebastien Loeb è infatti quinto con la sua Ford Puma Rally1, a 1.8 secondi dal rivale Ogier e alle spalle anche della Toyota di Elfyn Evans. Un po’ in difficoltà, invece, il leader del campionato Kalle Rovanpera, finito largo in una delle curve di questa prima frazione, rischiando il cappottamento prima di essere comunque costretto a rallentare a causa di una foratura. Il giovane asso finlandese ha dunque chiuso con l’undicesimo crono, staccato di 11.6 secondi dalla vetta in attesa della possibilità di rifarsi sotto con le prove speciali di domani.

SAFARI RALLY KENYA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 3:18.8 2 Thierry Neuville Hyundai i20 N Rally1 +0.6 3 Ott Tanak Hyundai i20 N Rally1 +1.1 4 Elfyn Evans Toyota GR Yaris Rally1 +1.2 5 Sebastien Loeb Ford Puma Rally1 +1.8 6 Takamoto Katsuta Toyota GR Yaris Rally1 +1.9 7 Craig Breen Hyundai i20 N Rally1 +4.4 8 Gus Greensmith Ford Puma Rally1 +4.7 9 Oliver Solberg Hyundai i20 N Rally1 +5.8 10 Adrien Fourmaux Ford Puma Rally1 +7.1

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/06/2022