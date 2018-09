Autore:

Simone Dellisanti

LA TURCHIA ATTENDE Con il Rally di Turchia 2018 il WRC si sposta sui tracciati caldi e sterrati della Turchia per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally di Germania, vinto da Tanak sulla Toyota Yaris WRC 2018. Qui sotto troverete i risultati riepilogativi dei tre giorni di gara in aggiornamento.

SI RIACCENDE LA SFIDA Dopo la vittoria dell'outsider del Mondiale, Ott Tanak su Toyota, riprende così il grande duello tra Ogier (Ford) e Neuville (Hyundai) che si sta via via inasprendo (sportivamente parlando) visto che siamo agli sgoccioli della stagione WRC.

IL PROGRAMMA La partenza del Rally di Turchia è prevista per giovedì 13 settembre con il classico shakedown mentre in serata è prevista la prima prova speciale. Il rally turco si fermerà domenica con la prova spettacolo finale.