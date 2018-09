Autore:

Simone Dellisanti

RE TANAK Ott Tanak regala una tripletta agli uomini del Toyota Gazoo Racing che hanno permesso al pilota estone di espugnare, prima il rally di casa in Finlandia, poi il Rally di Germania e solo pochi istanti fa, il Rally di Turchia 2018. Tanak e la Yaris stanno formando un duo capace di impaurire anche Neuville, ancora ben saldo in vetta alla classifica ma tallonato a vista da Tanak, che grazie alla vittoria di oggi ha sopravanzato Ogier nella lotta iridata. Per la Toyota, oggi, è festa a tutto tondo visto che dietro al pilota estone si è classificata un'altra Yaris, questa volta guidata dal veterano dei rally, Jari-Matti Latvala che ha portato la sua vettura a 22.3 secondi di distacco dal gradino più alto del podio. In terza posizione si è classificato Hayden Paddon che ha conquistato il suo primo podio stagionale portando la sua Hyundai i20 a ridosso delle due Toyota, con un gap di 1 minuto e 46 secondi (da Tänak).

TRA I DUE LITIGANTI...Davvero un'altra gara da dimenticare per i due 'litiganti', il leader del campionato Thierry Neuville su Hyundai e il campione in carica Sébastien Ogier su Ford. Entrambi i big del Mondiale hanno chiuso fuori dai punti dopo aver visto le proprie sospensioni uscire dai cardini, durante le difficile prove speciali del sabato ma si sono rifatti, rosicchiando ancora qualche punticino, nell'ultima Power Stage TV. E' stato Neuville il più veloce, aggiudicandosi i cinque punti in palio per il primo classificato mentre Ogier ha conquistato quattro punti grazie al secondo posto. Tänak e Latvala (Toyota), seguiti da Evans (Ford) hanno preso rispettivamente tre, due e un punto.

CLASSIFICA FINALE