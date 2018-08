THE WINNER IS...E' ancora lui. Il pilota della Toyota Yaris WRC, Ott Tanak è il vincitore del Rally di Germania 2018. Una doppietta costruita, voluta e bellissima per il pilota estone che fa suo, dopo il Rally di Finlandia, anche il rally tedesco.

DOPPIETTA Ott Tanak, alla fine dell'ultima PS della gara, la 18, ha messo tra sé e i suoi avversari un gap di 39.2 secondi ripetendo, così anche il suo successo tedesco del 2017. Dietro di lui, il leader del mondiale Thierry Neuville sulla Hyundai ha conquistato un importantissimo secondo posto. Il risultato conseguito dal pilota belga è prezioso e gli permette, ora, di estendere la sua leadership nella classifica iridata. Un risultato insperato, arrivato grazie al ritiro di Jari-Matti Latvala che ha accusato problemi idraulici alla sua Yaris e al ritiro di Dani Sordo che si è fermato per alcuni problemi tecnici al motore della sua Hyundai i20, sopraggiunti dopo aver schiantato la sua vettura. Terza posizione per Esapekka Lappi con la Toyota Yaris gemella di Tanak, capace di mettersi dietro l'arrembante Ogier su Ford, quarto alla fine dei giochi crucchi.

LA PS TV Il francese ha vinto l'ultimo live Power Stage TV conquistando i cinque punti bonus in palio mentre, sempre nella stessa PS Tv, Tänak ha conquistato quattro punti e Lappi tre punti, dopo aver conquistato rispettivamente il secondo e il quarto posto. Craig Breen, alla guida di un Citroen C3 e Neuville, con la Hyundai i20, hanno preso rispettivamente due e un punto.

CLASSIFICA FINALE