Tutto pronto per il WRC Rally Italia Sardegna: oggi show ad Alghero, domani il via

Lo show del Mondiale Rally è pronto a infiammare le strade (per lo più sterrate) di casa nostra. Tutte le info utili per vedere in tv e dal vivo le tappe del WRC tra Olbia e Alghero

Il Mondiale Rally è pronto per tornare a far rombare i motori. Nel prossimo weekend si correrà infatti tra le strade sterrate del Rally Italia Sardegna, quinta tappa di un campionato WRC 2022 che sta vedendo nel giovanissimo di casa Toyota, Kalle Rovanpera, uno dei più grandi e attesi interpreti della nuova era Rally1. La gara sarà in programma a partire da domani, giovedì 2, a domenica 5 giugno, tra Olbia e il quartier generale di Alghero, dove è situato anche il parco assistenza.

WRC 2022: Kalle Rovanpera (Toyota)

OCCASIONI PER IL PUBBLICO Tantissime le occasioni per il pubblico di appassionati sardi (e non solo) di entrare in clima WRC, ammirando le bellissime nuove auto che hanno debuttato in questa stagione. A partire da oggi, mercoledì 1 giugno 2022, i fan avranno l’opportunità di incontrare i campioni del Mondiale Rally e strappare qualche foto e degli autografi: da non perdere è infatti l’appuntamento di presentazione, previsto alle 19.15 sull’ACI Stage del Rally Village, situato sul lungomare Barcellona di Alghero.

WRC 2022, Rally Portogallo: Kalle Rovanpera (Toyota)

IL PROGRAMMA Passando alle questioni più di carattere sportivo, il WRC Italia Sardegna 2022 partirà alle 9.00 di giovedì 2 giugno per lo shakedown che permetterà ai piloti di testare le auto per 3.53 km nei pressi di Olmedo, caratterizzato anche da due salti ravvicinati che promettono spettacolo sin dai primi metri del rally. Alle 12.15, poi, appuntamento sempre al villaggio di Alghero, con le prime dichiarazioni dei protagonisti. Archiviato il primo test, si proseguirà con la SSS1, la Prova Super Speciale di Olbia-Cabu Abbas, in programma a partire dalle 18.08 di giovedì e trasmessa anche in diretta tv. In totale, saranno ben 20 le prove speciali per una distanza complessiva di oltre 300 chilometri che assegneranno infine la palma del vincitore di quest’edizione della tappa tricolore del Mondiale Rally.

WRC, Rally Italia Sardegna 2021: Ott Tanak (Hyundai)

SFIDA AL VERTICE Sarà di certo una sfida per il leader del campionato Kalle Rovanpera che, dopo la vittoria nel WRC di Svezia, Croazia e Portogallo, vuole centrare la quarta affermazione in cinque prove iridate. Ma attenzione anche e soprattutto allo squadrone Hyundai, che ha vinto cinque degli ultimi sei Rally Italia Sardegna, e che promette battaglia con Ott Tanak, Thierry Neuville e Dani Sordo. In totale ci saranno 60 auto in gara, con 11 equipaggi WRC, 36 del WRC2, 4 del WRC3 e nove iscritti nazionali. Per informazioni sulla viabilità nella zona, si consiglia di consultare il sito ufficiale della manifestazione. Non mancherà, come al solito, ampia copertura dell’evento da parte della redazione sportiva di MotorBox, che vi aggiornerà in tempo reale per tutti i giorni di gara.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/06/2022