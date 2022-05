Rally Portogallo: vince ancora Rovanpera, podio per Sordo

UNA CONFERMA E UN RIBALTONE La Power Stage conclusiva del Rally Portogallo vedeva ancora in bilico le posizioni del podio. Nulla è cambiato nella lotta per la vittoria: Kalle Rovanpera ha vinto la prova - ottavo successo parziale in questa edizione del rally andaluso - e trionfato, lasciando al secondo posto Elfyn Evans. Sfuma però la tripletta Toyota: Dani Sordo scavalca proprio in extremis Takamoto Katsuta, in lacrime al traguardo dopo aver perso per soli 2 secondi il secondo podio della carriera. Immutate le altre posizioni, con Thierry Neuville quinto e Ott Tanak sesto davanti alle tre Ford Puma. I punti aggiuntivi della Power Stage vanno a Rovanpera, Sordo, Neuville, Tanak ed Evans. Colpo di scena nel WRC2: Teemu Suninen sbatte a inizio prova ed è costretto al ritiro, perdendo una vittoria già in pugno. Ringrazia Yoan Rossel che porta la Citroen al successo, secondo consecutivo per lui dopo la Croazia. Rovanpera vola a +46 su Neuville nella classifica del Mondiale. Prossimo appuntamento in Sardegna per il Rally Italia.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:44.19.2 2 Elfyn Evans Toyota +15.2 3 Dani Sordo Hyundai +2:17.3 4 Takamoto Katsuta Toyota +2:19.4 5 Thierry Neuville Hyundai +2:37.8 6 Ott Tanak Hyundai +4:45.7 7 Pierre-Louis Loubet Ford +5:52.1 8 Craig Breen Ford +7:03.4 9 Adrien Fourmaux Ford +8:09.6 10 Yoan Rossel Citroen +13:48.9

AGGIORNAMENTI DEL MATTINO

DISTACCHI MINIMI Le ultime due speciali prima della Power Stage che chiuderà il Rally Portogallo hanno lasciato pressoché immutata la situazione. Vincendo la SS20, Kalle Rovanpera ha ripreso i 2 secondi persi da Elfyn Evans nella precedente prova e si presenterò all'ultima speciale, lunga 11 km, con 9 secondi esatti da difendere. Resta serratissima la lotta per il terzo gradino del podio: Takamoto Katsuta ha leggermente incrementato il vantaggio su Dani Sordo, salito a 2,2 secondi. Thierry Neuville è sceso a 19 secondi di distacco dall'altra Hyundai, ma nella SS20 ha perso il paraurti anteriore. Sale ancora Ott Tanak che approfitta di un problema ai freni emerso nuovamente sulla Ford Puma di Craig Breen per prendere la sesta posizione. L'irlandese è stato scavalcato anche da Pierre-Louis Loubet. Teemu Suninen vede ormai la vittoria nel WRC2, avendo 57 secondi su Yoan Rossel. Alle 13:18 ora italiana scatterà la decisiva Power Stage.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS20

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:37:51.0 2 Elfyn Evans Toyota +9.0 3 Takamoto Katsuta Toyota +2:13.0 4 Dani Sordo Hyundai +2:15.2 5 Thierry Neuville Hyundai +2:34.7 6 Ott Tanak Hyundai +4:42.6 7 Pierre-Louis Loubet Ford +5:20.8 8 Craig Breen Ford +6:25.2 9 Adrien Fourmaux Ford +7:55.6 10 Teemu Suninen Hyundai +12:09.7

VOLATA FINALE L'ultima giornata del Rally Portogallo è iniziata con il duello sul filo dei secondi per la vittoria tra le Toyota di Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans. Il finlandese ha vinto la SS17 che ha aperto il programma odierno e si è piazzato terzo nella successiva SS18. Il gallese ha comunque limitato i danni perdendo una manciata di secondi: Rovanpera ora comanda il Rally con 8,5 secondi di margine. Dietro, si infiamma anche la lotta per il terzo gradino del podio: Dani Sordo sta aumentando la pressione su Takamoto Katsuta e si trova ora a soli 9 decimi dal giapponese. Ha invece mancato l'aggancio Thierry Neuville, quinto a quasi 24 secondi dall'altra Hyundai. Scendendo in classifica, Ott Tanak sale al settimo posto scavalcando Pierre-Louis Loubet. Teemu Suninen sempre primo nel WRC2. A metà mattinata in programma altre due speciali per un totale di circa 20 km cronometrati, prima della Power Stage finale in programma all'ora di pranzo.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS18

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:25:18.5 2 Elfyn Evans Toyota +8.5 3 Takamoto Katsuta Toyota +2:07.3 4 Dani Sordo Hyundai +2:08.2 5 Thierry Neuville Hyundai +2:32.0 6 Craig Breen Ford +4:19.9 7 Ott Tanak Hyundai +4:45.3 8 Pierre-Louis Loubet Ford +4:47.1 9 Adrien Fourmaux Ford +7:31.8 10 Teemu Suninen Hyundai +11:01.5

