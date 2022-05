Rally Portogallo: botta e risposta tra Evans e Rovanpera, ancora problemi per Ogier e Loeb

PODIO TOYOTA Le due lunghe speciali di metà mattinata, quasi 60 km cronometrati, hanno lasciato quasi immutata la situazione ai piani alti della classifica del Rally Portogallo. Kalle Rovanpera ha vinto la SS11, ma Elfyn Evans ha risposto vincendo la SS12. Il gallese resta così primo con 18 secondi sul leader del Mondiale, mentre alle loro spalle sale sul podio virtuale una terza Toyota. Si tratta della Yaris di Takamoto Katsuta, molto competitivo anche oggi, che è riuscito a scavalcare Dani Sordo. Dietro sale in quinta posizione Thierry Neuville, che scavalca Pierre-Louis Loubet penalizzato dalla scelta di montare gomme dure. È già di nuovo finita la giornata di Sebastien Loeb, rientrato in gara dopo il ritiro di ieri ma di nuovo costretto a fermarsi dopo la SS11 per un problema al motore. Destino simile per Sebastien Ogier, uscito di strada nella stessa prova: il campione del mondo in carica è ancora in gara, ma nella SS12 procedeva molto lentamente.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS12

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 2:17:55.0 2 Kalle Rovanpera Toyota +18.4 3 Takamoto Katsuta Toyota +1:19.9 4 Dani Sordo Hyundai +1:23.4 5 Thierry Neuville Hyundai +2:19.1 6 Pierre-Louis Loubet Ford +3:02.9 7 Craig Breen Hyundai +3:12.6 8 Gus Greensmith Ford +3:19.0 9 Ott Tanak Hyundai +4:06.4 10 Adrien Fourmaux Ford +6:01.2

DUELLI DA PODIO Dopo il venerdì ricco di sorprese e ritiri eccellenti - con la prematura uscita di scena di Loeb e Ogier - il Rally Portogallo riparte con il duello per la vittoria tra le Toyota di Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Il gallese ha vinto la prima speciale, guadagnando però appena un secondo sul leader del mondiale. Alle loro spalle, duello anche per l'ultimo gradino del podio, con Dani Sordo inseguito da Takamoto Katsuta. Il giapponese è partito forte con il terzo tempo nella SS10 che apre il programma di oggi e ora è a soli 4 secondi dalle spagnolo. Perde invece terreno Gus Greensmith, subito alle prese con un problema a una gomma che ha finito per rovinare anche il passaruota della sua Ford Puma. Oltre un minuto perso che gli costa tre posizioni in classifica generale, scavalcato da Pierre-Louis Loubet, Thierry Neuville e Craig Breen.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 1:39:21.2 2 Kalle Rovanpera Toyota +14.9 3 Dani Sordo Hyundai +56.9 4 Takamoto Katsuta Toyota +1:01.0 5 Pierre-Louis Loubet Ford +1:48.2 6 Thierry Neuville Ford +1:57.9 7 Craig Breen Hyundai +2:09.9 8 Gus Greensmith Ford +2:11.2 9 Adrien Fourmaux Ford +2:23.9 10 Ott Tanak Hyundai +3:50.1

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/05/2022