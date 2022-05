Rally Portogallo: Neuville vince la Super Speciale d'apertura

Scatta l'atteso rally che vede di nuovo al via anche Ogier e Loeb: Neuvillle è il primo leader

TORNANO I SEBASTIEN È iniziato con la Super Special Stage disputata a Coimbra il Rally Portogallo 2022. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati, dato che tornano in gara Sebastien Loeb e Sebastien Ogier dopo lo spettacolare duello visto al Montecarlo, quando a spuntarla fu il pilota della Ford Puma. Nei 2,82 km ricavati tra le strade della città portoghese è stato però Thierry Neuville il più rapido. Ott Tanak ha completato la doppietta Hyundai, precedendo Craig Breen. Quinto tempo per Ogier che ha preceduto il leader del mondiale Kalle Rovampera, ottavo Loeb. Distacchi ovviamente contenuti, anche se Dani Sordo ha perso qualche secondo di troppo a causa di un errore. Domani il programma prevede 8 speciali, 3 da ripetere due volte più la SS8 da percorrere una volta sola e infine un'altra Super Special Stage in serata.

RALLY PORTOGALLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 2:37.9 2 Ott Tanak Hyundai +0.6 3 Craig Breen Ford +1.4 4 Gus Greensmith Ford +1.8 5 Sebastien Ogier Toyota +2.1 6 Kalle Rovanpera Toyota +2.7 7 Takamoto Katsuta Toyota +2.8 8 Sebastien Loeb Ford +3.4 9 Elfyn Evans Toyota +3.5 10 Adrien Fourmaux Ford +4.4

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/05/2022