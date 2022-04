Rally Croazia: Rovanpera salva la vittoria per 4 secondi!

EMOZIONI FINO ALL'ULTIMO La giornata finale del Rally Croazia è vissuta sul duello per la vittoria tra Kalle Rovanper a Ott Tanak. Il pilota della Toyota sembrava aver quasi chiuso i discorsi dopo la SS17 che ha aperto il programma della domenica: secondo tempo a 8 decimi da Esapekka Lappi, ma soprattutto oltre 11 secondi rifilati al rivale per la vittoria, alle prese con una scelta di montare gomme morbide che inizialmente non ha pagato. Tanak ha poi recuperato qualche secondo nella successiva SS18 vinta dall'altra Hyundai di Thierry Neuville, ma è stato nella successiva SS19 che è avvenuto il colpo di scena. Sulla prova ha infatti cominciato a piovere in maniera copiosa, rendendo difficilissima la vita a chi - come Rovanpera - montava gomme dure che non andavano in temperatura. Tanak ha vinto la speciale e rifilato quasi 30 secondi a un Rovanpera comunque bravissimo a limitare i danni, ma scavalcato in classifica per 1,4 secondi.

VEDI ANCHE

POWER STAGE DECISIVA La vittoria si è così giocata nella Power Stage che ha chiuso il Rally Croazia. Rovanpera ha realizzato un capolavoro, prendendosi anche dei rischi e ottenendo il miglior tempo che non solo gli ha consegnato i 5 punti aggiuntivi, ma anche la vittoria finale per appena 4,3 secondi. Il podio è stato completato da Neuville che è riuscito a scavalcare Craig Breen, un terzo posto meritatissimo se consideriamo i 2 minuti di penalità avuti dal belga. Per lui un grosso brivido proprio nella prova finale, con un errore e un'uscita di strada che per un pelo non si sono tramutati in un cappottamento. Quinto Elfyn Evans, mentre Yohan Rossel ha vinto nel WRC2. Con questo successo, Rovanpera rafforza il primato in classifica generale. Prossimo appuntamento tra un mese in Portogallo.

RALLY CROAZIA 2022, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:48:21.5 2 Ott Tanak Hyundai +4.3 3 Thierry Neuville Hyundai +2:21.0 4 Craig Breen Ford +3:07.3 5 Elfyn Evans Toyota +3:46.0 6 Takamoto Katsuta Toyota +8:08.6 7 Yohan Rossel Citroen +10:01.0 8 Kajetan Kajetanowicz Skoda +11:01.2

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/04/2022