Al Safari Rally Kenya tornerà la sfida tra Loeb e Ogier

ATTO TERZO Il prossimo Safari Rally Kenya sarà il terzo appuntamento dell'anno in cui gareggeranno anche Sebastien Loeb e Sebastien Ogier. I due pluricampioni WRC ritorneranno dopo il deludente Rally Portogallo, nel quale entrambi sono rapidamente usciti di scena a causa di incidenti e imprevisti tecnici. Loeb sarà sempre al via con la Ford Puma del team M-Sport, Ogier con la Toyota Yaris. Niente da fare invece per gli appassionati italiani, che non potranno vederli in azione sugli sterrati del Rally Italia in programma in Sardegna nel prossimo fine settimana.

UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE Per Loeb sarà la seconda partecipazione al Safari Rally, 20 anni dopo la prima volta. Allora, il giovane francese ottenne tre vittorie di speciali e il quinto posto finale: ''Il Kenya è piuttosto sorprendente. Penso che sia il rally di cui ho più ricordi! A quel tempo era molto diverso, la tappa più lunga era di 120 km e tutti noi avevamo un elicottero sopra le nostre macchine che annunciava a tutta la fauna che ci stavamo avvicinando. Ora è molto diverso ed è più simile a un tipico rally WRC, è più facile farlo in questo modo, ma la differenza per me rispetto al Portogallo è che non ho esperienza di queste tappe''.

VEDI ANCHE

LAPPI IN SARDEGNA Per quanto riguarda Ogier, impegnato a tempo pieno nel WEC con il team Richard Mille Racing nella classe LMP2, si tratterà del tre impegno del WRC su un massimo di cinque concordati per quest'anno con Toyota. Lo scorso anno, fu lui a vincere in Kenya la prima edizione del Safari Rally disputata dopo un'assenza di 19 anni. Nel Rally Sardegna, sarà invece Esapekka Lappi a salire sulla terza Yaris del team ufficiale Gazoo Racing, accanto a quelle di Elfyn Evans e del leader del Mondiale, Kalle Rovanpera.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/05/2022