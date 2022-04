M-Sport annuncia la presenza di Loeb al Rally Portogallo

ATTO SECONDO Una grande notizia per gli appassionati di Rally: il team M-Sport ha confermato che Sebastien Loeb sarà al via del Rally Portogallo, in programma dal 19 al 22 maggio, primo appuntamento su sterrato della stagione 2022. Per il nove volte iridato sarà il secondo impegno della stagione dopo il trionfale Rallye Montecarlo da lui vinto nel mese di gennaio, al termine di un emozionante testa a testa con Sebastien Ogier.

CINQUE PUMA AL VIA Nella gara che ha aperto il Mondiale 2022, Loeb a 47 anni è diventato il più anziano vincitore di un rally del WRC, portando la Ford Puma Rally1 al successo nella prima gara della nuova era delle vetture a motorizzazione ibrida. Anche in Portogallo sarà navigato da Isabelle Galmiche. M-Sport Ford schiererà nell'appuntamento lusitano uno squadrone composto da cinque vetture: oltre a Loeb saranno al via Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet.

I MOTIVI Loeb, che poche settimane fa ha annunciato la sua partecipazione al campionato DTM al volante di una Ferrari, in passato ha vinto il Rally Portogallo nel 2007 e nel 2009 e vi ha gareggiato l'ultima volta nel 2019. Il francese ha spiegato così la scelta di tornare in gara: ''Il Portogallo si disputa in uno spazio vuoto nel mio calendario ed è un rally su ghiaia. Ho gareggiato su questo percordo del rally nel 2019, quindi ho una base di note per alcune tappe. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto il Portogallo. L'altro era che volevo fare un rally su sterrato. Mi piace guidare sulla ghiaia, quindi è stata una scelta molto semplice''.

TORNA ANCHE OGIER? Le iscrizioni per il Rally Portogallo si chiudono oggi e ora gli occhi sono puntati sul team Toyota Gazoo Racing. La squadra non ha ancora confermato la formazione per l'appunamento di maggio, ma le indiscrezioni riportano della possibilità che anche Sebastien Ogier torni in gara, rinnovando così quel duello che ha entusiasmato gli appassionati nel Rallye Montecarlo.

