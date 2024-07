Spaventoso incidente per Tanak nel Rally Estonia: equipaggio in ospedale per accertamenti

Grosso spavento per Ott Tanak e per il suo navigatore Martin Jarveoja. rimasti vittime di un impressionante incidente. I due stavano prendendo parte al Rally Estonia - quest'anno valido per il campionato europeo ERC - in preparazione delle prossime tappe del WRC in Lettonia e Finlandia quando, dopo un salto, la loro Hyundai i20 si è intraversata finendo la sua corsa fuori strada, completamente distrutta.

TANAK TRANQUILLIZZA DOPO IL RICOVERO Le immagini dei rottami della vettura sono impressionanti, ma i due ne sono usciti sostanzialmente illesi. A tranquillizzare tifosi e appassionati è stato lo stesso Tanak che sui suoi profili social ha scritto: ''Mentre partecipavamo al Rally Estonia, abbiamo avuto un incidente sulla prima tappa di oggi. A causa della natura dell’incidente siamo stati portati per controlli medici all’ospedale di Tartu. Sia io che Martin ci sentiamo bene e stiamo bene. Purtroppo non sarà possibile partecipare ulteriormente al Rally Estonia a causa della mole di lavoro necessaria per riparare la vettura. A presto''.

TERZO NEL MONDIALE Tanak è reduce dal Rally Polonia, iniziato male con il ritiro nel corso della SS2, ma poi parzialmente raddrizzato con la vittoria nella classifica della Super Sunday e il secondo posto nella Power Stage. L'estone è attualmente terzo nella classifica del WRC, alle spalle di Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Il Rally Estonia al momento è a circa metà del proprio programma: in testa c'è l'altro pilota di casa Robert Virves, mentre Martins Sesks - reduce dal clamoroso esordio nel Mondiale Rally - è quarto.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/07/2024