Safari Rally Kenya: programma e aggiornamenti terza giornata

Dopo le tante emozioni e i colpi di scena vissuti finora, c'è grande attesa per il sabato del Safari Rally Kenya. La Toyota riparte con due vetture al comando: Elfyn Evans vede la possibilità di incrementare ancora il vantaggio in classifica generale, ma Kalle Rovanpera lo segue da vicino. Cercherà riscatto la Hyundai, che finora ha davvero tantissimo da recriminare: Ott Tanak proverà a riprendersi quella prima posizione che è stata sua fino alla SS9, mentre Thierry Neuville proverà ad agguantare il podio dopo che tre penalità lo hanno fatto retrocedere da un possibile primo posto al quarto. Sono tre le prove da ripetere due volte quest'oggi, per un chilomettaggio totale inferiore a ieri ma comunque importante, con un totale di oltre 140 km cronometrati che potranno dire molto, ma non ancora tutto, su questo Safari Rally.

WRC SAFARI RALLY KENYA 2025, PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS11 Sleeping Warrior 1 26.97 km 08:35 06:35 SS12 Elmenteita 1 17.31 km 09:35 07:35 SS13 Soysambu 1 28.97 km 10:33 08:33 SS14 Sleeping Warrior 2 26.97 km 15:05 13:05 SS15 Elmenteita 2 17.31 km 16:05 14:05 SS16 Soysambu 2 28.97 km 17:03 15:03

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/03/2025