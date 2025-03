Rally Kenya 2025: nello shakedown va in scena la protesta dei piloti contro la FIA

Non si spengono le polemiche per la multa inflitta ad Adrien Fourmaux per "linguaggio inappropriato"

La pesante multa di 10.000 € (più altri 12.000 sospesi) inflitta ad Adrien Fourmaux per aver usato l'espressione ''fucked up (un modo colorito per dire di aver rovinato qualcosa, ndr)'' durante un'intervista al termine del Rally Svezia ha aperto un fronte di guerra tra i piloti del WRC e la FIA guidata da Ben Sulayem. Il presidente della Federazione è il fautore del nuovo codice etico che prevede severe punizioni per chi utilizza termini volgari durante i weekend di gara, ritenuto però eccessivo dai protagonisti delle diverse categorie motoristiche.

Rally Kenya: va in scena la protesta dei piloti

Oggi era in programma lo shakedown del Safari Rally Kenya che scatterà inizialmente domani (qui tutte le informazioni a riguardo) e i piloti hanno iniziato la loro protesta contro la FIA, rifiutando di rilasciare le consuete dichiarazioni al termine delle prove o rispondendo solo nella loro lingua madre. Takamoto Katsuta e lo stesso Fourmaux hanno deciso di rimanere in silenzio.

WRC 2025, Rally Svezia: Adrien Fourmaux (Hyundai)

Tra chi invece ha parlato per spiegare cosa sta succedendo c'è Kalle Rovanpera: ''È bello essere qui in Kenya, ma sfortunatamente non sentirete molto da me questo fine settimana e se questo è ciò che dobbiamo fare per fare la differenza, lo faremo''. Ott Tanak ha aggiunto: ''Sfortunatamente, in considerazione delle ultime azioni, non possiamo fare alcun commento sulle prove finché non sarà di nuovo confortevole per i piloti. Al momento è così, finché non si troverà una soluzione e potremo tornare alla normalità''.

Il comunicato dell'associazione dei piloti

La vicenda ha compattato i protagonisti del mondiale rally che si sono uniti per formare la Word Rally Drivers Association (WoRDA), del tutto simile alla Grand Prix Drivers Association che riunisce i piloti di F1. Oggi la WoRDA ha rilasciato un lungo comunicato, spiegando le proprie motivazioni e rivolgendosi alla FIA per trovare una soluzione urgente.

Il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem

Nel comunicato, diffuso al termine dello shakedown del Rally Kenya, si legge: ''Siamo tutti d'accordo nel ridurre al minimo la maleducazione al microfono. Allo stesso tempo, è necessario mantenere una certa libertà di espressione e tenere vive le emozioni, mentre i piloti non devono aver paura di essere puniti in alcun modo. Abbiamo chiesto al presidente della FIA di apportare alcune modifiche positive alle regole per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Per i motivi spiegati nella nostra dichiarazione, è impossibile per noi garantire che noi (piloti e copiloti) saremo in grado di seguire queste regole in modo perfetto e sistematico. Ecco perché noi - membri di WoRDA - stiamo prendendo la decisione responsabile di rimanere in silenzio nelle interviste o di rispondere nella nostra lingua madre. Nell'interesse del nostro sport, tale azione è purtroppo necessaria e ci scusiamo con tutti gli appassionati di rally, anche se sappiamo che ci supportano in questo''.

Safari Rally Kenya: Rovanpera il più rapido nello shakedown

In attesa di conoscere quale sarà la reazione della FIA, lo shakedown disputato questa mattina ha visto Rovanpera ottenere la miglior prestazione cronometrica. Il due volte iridato, già vincitore in due occasione del Safari Rally Kenya, è tra i protagonisti più attesi di questo weekend in cui punta a rilanciarsi dopo un avvio sottotono che lo ha visto scivolare a 30 punti dal compagno di squadra Elfyn Evans nella classifica del Mondiale Piloti. Secondo e terzo tempo per altri due attesi protagonisti, i piloti della Hyundai Thierry Neuville e Ott Tanak. Evans oggi non è andato oltre la settima prestazione. Domani, nella tarda mattinata italiana, il via alla competizione con le prime due speciali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/03/2025