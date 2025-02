Rally Svezia: Fourmaux, oltre il danno la beffa della multa. È la prima vittima del nuovo codice etico FIA

Al termine del rally, il francese ha ricevuto una pesante multa per un'espressione colorita usata in un'intervista tv

È stato un Rally Svezia decisamente da dimenticare per Adrien Fourmaux. Il pilota della Hyundai sabato è stato protagonista prima di un problema con il casco all'inizio della SS11 che gli ha fatto perdere secondi preziosi nella lotta per il podio e poi di un errore che ha definitivamente fatto tramontare i suoi sogni di gloria con la sua i20 rimasta bloccata nei cumuli di neve a lato del percorso. Come se tutto ciò non bastasse, il francese è stato protagonista anche di una poco invidiabile prima volta nella storia dei mondiali FIA: una parolaccia utilizzata in un'intervista rilasciata domenica lo ha reso il primo pilota multato secondo le regole del nuovo, severissimo, codice etico imposto dalla Federazione guidata da Mohammed Ben Sulayem.

MULTA FOURMAUX: LA FRASE INCRIMINATA

L'episodio finito nel mirino degli steward è avvenuto al termine della Power Stage che ha chiuso il Rally Svezia. Intervistato ai microfoni di Rally.Tv, il francese ha parlato del suo fine settimana dichiarando tra l'altro: ''We fucked up yesterday (Ieri abbiamo fatto un casino)''. Una frase tutto sommato di utilizzo comune che era riferita in particolare al problema con l'allacciamento del casco avuto all'inizio della SS11 di sabato e poi alla successiva uscita di strada nella SS13.

⚠️ Fourmaux has gone off the road 0.8km into SS13. Crew OK, but the car is stuck.#WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/7wbumbToyw — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 15, 2025

Apriti cielo: il termine ''fucked up'' non è passato inosservato e per Fourmaux è scatta la multa, stabilita dai nuovi severissimi criteri imposti dalla FIA a partire da quest'anno per tutte le competizioni che si corrono sotto la propria giurisdizione. Il pilota della Hyundai è stato dunque multato di 10.000 €, a cui si aggiungono ulteriori 20.000 € sospesi (e applicabili in caso di nuova infrazione), per aver utilizzato ''un linguaggio inappropriato'' durante l'intervista alla tv ufficiale del Mondiale Rally WRC.

MULTA FOURMAUX: LE MOTIVAZIONI DEGLI STEWARD FIA

Nel comunicato emesso dalla FIA contenente la decisione presa dagli steward del Rally Svezia si legge: ''Dopo il completamento della Power Stage del Rally Svezia 2025, il pilota ha rilasciato un'intervista e l'ha conclusa con le parole 'we fucked up yesterday'. Il commentatore di Rally.TV ha quindi proceduto a rispondere al commento del pilota con 'Scusate per il linguaggio usato'. Il pilota ha spiegato che si riferiva all'errore che aveva commesso il giorno precedente e che aveva usato le parole in modo colloquiale e descrittivo. Si è scusato perché non intendeva offendere o insultare nessuno usando quelle parole''.

WRC 2025, Rallye Monte Carlo: Adrien Fourmaux monta una gomma Hankook

Sottolineando come la multa sia proporzionale alle linee guida della FIA, gli steward hanno poi aggiunto: ''Gli steward e la FIA riconoscono che le parole in questione sono purtroppo diventate espressioni colloquiali comuni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che ciò non sminuisce il fatto che tale linguaggio è ampiamente considerato volgare e inappropriato nel discorso pubblico, comprese le trasmissioni televisive in diretta. Le piattaforme pubbliche non sono destinate esclusivamente a un pubblico che ha familiarità con queste espressioni colloquiali, ma raggiungono anche culture e individui diversi, che potrebbero trovare tali parole offensive.[...] La FIA rimane impegnata a garantire che non venga utilizzato un linguaggio inappropriato nei forum pubblici, inclusi media visivi e udibili, conferenze stampa e social media. Inoltre, in quanto personaggi pubblici e modelli di ruolo per le generazioni future di atleti e tifosi, ci si aspetta che gli sportivi mantengano uno standard di professionalità e rispetto nella loro comunicazione''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/02/2025