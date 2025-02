Rally Svezia: programma e aggiornamenti ultima giornata

Neppure la giornata di sabato è riuscita a rompere l'equilibrio in questa edizione del Rally Svezia 2025. Sarà dunque decisiva la domenica, mai così importante sia per la vittoria finale sia per i tanti punti in palio tra Super Sunday e Power Stage. Elfyn Evans proverà ad allungare nuovamente dopo aver perso quasi tutto il vantaggio nelle ultime prove di ieri, mentre la Hyundai cercherà di beffare la Toyota sempre in testa fin dalle prime speciali soprattutto con Thierry Neuville, in grande recupero ieri pomeriggio. Il programma prevede due passaggi sui 29 km della Vastervik, prima del trasferimento a Uma per la breve Power Stage di appena 8,6 km.

WRC RALLY SVEZIA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Vastervik 1 29.35 km 07:27 SS17 Vastervik 2 29.35 km 09:57 SS18 Umea 2 (Power Stage) 8.62 km 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/02/2025