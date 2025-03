Safari Rally Kenya: Tanak sale al comando, Neuville in ritardo, Fourmaux già fuori!

Giovedì agrodolce in casa Hyundai: Tanak chiude al comando, problemi per le altre due i20

Giornata breve, ma subito con un colpo di scena nel Safari Rally Kenya 2025. La Hyundai i20 di Adrien Fourmaux ha accusato un problema tecnico, pare alla batteria, nel tratto di trasferimento tra SS1 e SS2, non riuscendo poi a prendere il via per la speciale. Per il francese, al centro del caso che ha portato i piloti del WRC ad inscenare una clamorosa protesta nei confronti della FIA, una grande delusione: rientrerà in gioco domani con la formula del Rally 2, ma senza più ambizioni di classifica generale.

La casa coreana si consola con Ott Tanak, autore del miglior tempo e nuovo leader del Safari Rally Kenya. L'estone ha preceduto Takamoto Katsuta e Gregoire Munster, in una classifica generale che al momento vede ancora i primi 5 racchiusi in meno di 5 secondi. Tra di loro non c'è Thierry Neuville, che ha subito perso una ventina di secondi. Inizio in salita per il belga, mai andato oltre il quinto posto in questo rally, che ha accusato dei problemi al motore della sua i20. Nel WRC2 Oliver Solberg ha iniziato rispettando i pronostici e comanda con 9 secondi su Gus Greensmith. Dopo questo assaggio, il Safari Rally Kenya riprenderà domani con 8 prove speciali in programma.

SAFARI RALLY KENYA 2025, CLASSIFICA DOPO SS2

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Ott Tanak Hyundai 9:52.3 2 Takamoto Katsuta Toyota +2.4 3 Gregoire Munster Ford +2.6 4 Kalle Rovanpera Toyota +3.0 5 Elfyn Evans Toyota +4.5 6 Joshua McErlean Ford +8.8 7 Sami Pajari Toyota +9.8 8 Thierry Neuville Hyundai +19.7 9 Oliver Solberg Toyota +24.0 10 Gus Greensmith Skoda +33.1

SS1 Sembra intenzionato a confermare il suo gran momento di forma Elfyn Evans, già leader del mondiale WRC 2025 con ampio margine dopo i primi due appuntamenti. Il gallese della Toyota ha realizzato il miglior tempo nella super speciale che ha dato il via al Safari Rally Kenya 2025, precedendo di un secondo e mezzo la coppia formata da Thierry Neuville e Kalle Rovanpera. I distacchi tra i protagonisti delle Rally1 sono ovviamente minimi data la brevità del percorso, lungo meno di 5 km anche se subito molto insidioso per via del tanto fango. Nel pomeriggio è in programma la SS2 che chiuderà questo antipasto del Safari Rally Kenya, prima dell'intenso programma del venerdì.

SAFARI RALLY KENYA 2025, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 3:09.0 2 Thierry Neuville Hyundai +1.5 3 Kalle Rovanpera Toyota +1.5 4 Ott Tanak Hyundai +2.2 5 Adrien Fourmaux Hyundai +2.5 6 Gregoire Munster Ford +2.5 7 Joshua McErlean Ford +3.3 8 Takamoto Katsuta Toyota +3.5 9 Sami Pajari Toyota +4.5 10 Oliver Solberg Toyota +8.3

WRC SAFARI RALLY KENYA 2025, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Due speciali nel programma del giovedì del Safari Rally Kenya 2025: si comincia già in mattinata con la super speciale Kasarani, seguita nel pomeriggio dalla Mzabibu di 8 km. La competizione entrerà poi nel vivo venerdì, quando saranno 8 le prove da affrontare, tra cui i 31 km della Camp Moran, la più lunga di questa edizione.

Prova Nome Lunghezza Ora Ora italiana SS1 Super Special Kasarani 4.76 km 13:05 11:05 SS2 Mzabibu 1 8.27 km 16:43 14:43

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/03/2025