Safari Rally Kenya: programma e aggiornamenti seconda giornata

Dopo l'antipasto del giovedì, il Safari Rally Kenya entra nel vivo con le quattro prove da ripetere due volte in programma oggi, tra cui l'inedita Camp Moran che con i suoi 31 km è la speciale più lunga di questa edizione. Si riparte con la Hyundai di Ott Tanak in prima posizione, ma l'ordine di partenza sarà quello tipico del venerdì stilato in base alla classifica generale. Ad aprire la strada sarà dunque Elfyn Evans, mentre tornerà in azione anche Adrien Fourmaux clamorosamente ritirato prima della SS2 di giovedì pomeriggio.

WRC SAFARI RALLY KENYA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS3 Camp Moran 1 31.4 km 07:13 05:13 SS4 Loldia 1 19.11 km 08:51 06:51 SS5 Kengen Geothermal 1 13.18 km 10:04 08:04 SS6 Kedong 1 15.1 km 10:57 08:57 SS7 Camp Moran 2 31.4 km 13:30 11:30 SS8 Loldia 2 19.11 km 15:08 13:08 SS9 Kengen Geothermal 2 13.18 km 16:21 14:21 SS10 Kedong 2 15.1 km 17:14 15:14

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/03/2025