Safari Rally Kenya: Rovanpera mantiene il primato, Tanak KO, Greensmith cappotta

ROVANPERA AUTORITARIO Il Safari Rally Kenya continua a regalare imprevisti e sorprese negative ai protagonisti del WRC, ma tutto ciò sembra non riguardare Kalle Rovanpera che sta mantenendo agevolmente la sua prima posizione. Il finlandese mantiene circa 20 secondi di margine, cercando il compromesso migliore tra prestazione e margine di sicurezza. La classifica continua a sorridere alla Toyota, con Elfyn Evans secondo e Takamoto Katsuta terzo. Nella SS10 il giapponese ha perso qualche secondo di troppo a causa di una foratura, ma nella stessa prova un problema tecnico ha costretto allo stop lungo il percorso Ott Tanak il quale stava puntando al podio. In lizza per una posizione di prestigio rimane l'altra i20 di Thierry Neuville, vincitore di due delle tre prove disputate stamattina. Quinta posizione per Sebastien Ogier, lontano dai primi dopo i minuti persi per la foratura di ieri pomeriggio.

FORD DA INCUBO Continua il weekend drammatico per il team M-Sport. Dopo la sequenza di ritiri di ieri, il sabato è iniziato con Adrien Fourmaux che ha forato e danneggiato la sospensione posteriore, alzando bandiera bianca dopo la prima prova. Sempre nella SS8, Gus Greensmith ha cappottato, riportando danni pesanti alla sua Ford Puma. Il britannico è poi riuscito a ripartire e a completare la speciale, partendo poi eroicamente nella successiva SS9 con una maschera da motocross per ripararsi dalla polvere che entrava nell'abitacolo privo del parabrezza (video sotto). Un problema di raffreddamento ha però messo definitivamente la parola fine alla sua giornata. Rimangono Craig Breen e Sebastien Loeb: l'irlandese nella SS8 ha vissuto momenti difficili quando si è trovato nella nuvola di polvere alzata da Fourmaux, ma a parte questo il suo Safari prosegue senza altri intoppi. L'assenza degli abituali protagonisti del WRC2 gli ha permesso di rientrare in zona punti in ottava posizione e ora sta badando più che altro a concludere senza altri problemi. Loeb invece è più attardato per via del suo ritiro più precoce di ieri e oggi sta facendo da apripista partendo per primo, al momento senza problemi. Alle 12 ora italiana inizierà il secondo passaggio sulle tre prove.

Gus Greensmith flat out without windshield 😎 What?! 🤷‍♂️ M-Sport I Ford Performance I Gus Greensmith I Safari Rally Kenya #WRC I #SafariRallyKenya I #GoFurther Pubblicato da WRC - FIA World Rally Championship su Venerdì 24 giugno 2022

SAFARI RALLY KENYA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS10

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 2:05:21.2 2 Elfyn Evans Toyota +19.4 3 Takamoto Katsuta Toyota +39.9 4 Thierry Neuville Hyundai +47.3 5 Sebastien Ogier Toyota +2:20.3 6 Oliver Solberg Hyundai +8:40.5 7 Craig Breen Ford +13:15.9

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2022