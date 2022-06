Safari Rally Kenya: Rovanpera trionfa, poker per Toyota

Kalle Rovanpera ha vinto in Kenya rafforzando la leadership in classifica generale, a Neuville la Power Stage

SENZA RIVALI Prosegue anche nel difficile Safari Rally Kenya l'impressionante ruolino di marcia di Kalle Rovanpera. Il finlandese ha vinto in maniera abbastanza netta la prova africana, rivelatasi un autentico monologo Toyota. Sono infatti ben quattro le Yaris ai primi quattro posti della classifica finale, con Elfyn Evans e Takamoto Katsuta che completano il podio davanti a Sebastien Ogier, rimasto attardato nel corso della prima giornata per una foratura. Bersagliate dai problemi tecnici Hyundai e Ford, con Thierry Neuville che si deve accontentare del quinto posto e Craig Breen del sesto dopo essere rientrati entrambi in gara con la formula del Rally2. Nel WRC2 trionfa il polacco Kajetan Kajetanowicz che approfitta dell'assenza della maggior parte dei protagonisti della categoria per portarsi anche in vetta alla classifica generale.

POWER STAGE I punti bonus della prova finale sono andati ai piloti che meno avevano da perdere negli ultimi chilometri. Neuville ha reso un po' meno amaro il suo weekend ottenendo il miglior tempo per appena 8 decimi davanti a Sebastien Loeb. Terzo tempo per Ogier, quarto e quinto posto per le Puma di Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Non ha preso parte alla prova Ott Tanak, nuovamente fermatosi dopo la SS17 per un problema al servosterzo. In classifica generale Rovanpera allunga ancora, cominciando a pregustare la possibilità di laurearsi campione del mondo ad appena 21 anni di età. Prossimo appuntamento in Estonia a metà luglio.

VEDI ANCHE

SAFARI RALLY KENYA 2022, CLASSIFICA FINALE

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:40:24.9 2 Elfyn Evans Toyota +52.8 3 Takamoto Katsuta Toyota +1:42.7 4 Sebastien Ogier Toyota +2:10.3 5 Thierry Neuville Hyundai +10:40.9 6 Craig Breen Ford +23:27.9 7 Jourdan Serderidis Ford +30:16.5 8 Sebastien Loeb Ford +32:12.6 9 Kajetan Kajetanowicz Skoda +35.37.6 10 Oliver Solberg Hyundai +37:36.6

AGGIORNAMENTI DEL MATTINO

SITUAZIONE DEFINITA Dopo i tanti colpi di scena delle precedenti giornate, la domenica del Safari Rally Kenya scorre abbastanza tranquilla in attesa della Power Stage finale. L'unico inconveniente di rilievo è occorso nella SS14 che ha aperto il programma: la Hyundai di Oliver Solberg si è fermata lungo il percorso per via della troppa sabbia entrata in macchina e la prova è stata sospesa. Il figlio d'arte è poi riuscito a ripartire e a proseguire, perdendo un paio di posizioni. La classifica resta dominata dal poker Toyota, con Kalle Rovanpera sempre leader con quasi un minuto su Elfyn Evans. Si rivedono in gara anche Ott Tanak e Thierry Neuville dopo gli stop di ieri: complici i tanti problemi che hanno accusato molti partecipanti, il belga è anche quinto in classifica, potendo così limitare i danni in ottica Mondiale, anche se ormai il suo distacco da Rovanpera è sempre più ampio. A metà mattinata riprenderà il programma con le ultime due SS prima della Power Stage che scatterà alle 13:18.

SAFARI RALLY KENYA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS16

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 3:17:28.8 2 Elfyn Evans Toyota +56.6 3 Takamoto Katsuta Toyota +1:46.2 4 Sebastien Ogier Toyota +2:46.4 5 Thierry Neuville Hyundai +11:01.5 6 Craig Breen Ford +20:40.1 7 Jourdan Serderidis Ford +28:08.0 8 Oliver Solberg Hyundai +29:33.9 9 Kajetan Kajetanowicz Skoda +31:17.5 10 Sebastien Loeb Ford +33:02.6

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2022