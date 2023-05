Rally Portogallo: per Neuville arriva anche una multa da 10.000 euro!

È stato un finale di Rally del Portogallo davvero amaro per Thierry Neuville. Il pilota della Hyundai ha perso il podio per un problema al motore che lo ha costretto a completare le ultime speciali a velocità ridotta, facendolo scivolare in classifica fino al quinto posto. Ma non è tutto: la concitazione per l'inconveniente emerso nel corso della SS16 che ha aperto il programma della domenica è costata, nel senso stretto della parola, parecchio per lui e per il suo navigatore Martijn Wydaeghe.

GRAZIATI E... MULTATI L'equipaggio della Hyundai i20 numero 11 si è infatti dimenticato di consegnare la tabella di marcia al termine della SS17, la prima delle due disputate sulla mitica speciale Fafe. Questo genere di infrazione solitamente equivale a far registrare come ritirata una vettura, ma i commissari di gara hanno dimostrato comprensione nei confronti di Neuville e Wydaeghe, commutando questa infrazione in una multa di ben 10.000 euro.

VEDI ANCHE

MONDIALE LONTANO In questo modo Neuville ha potuto conservare almeno i 10 punti conquistati con il quinto posto, un bottino comunque magro che lo ha fatto scivolare a -30 in classifica generale dal nuovo leader del campionato Kalle Rovanpera. Il WRC tornerà di scena in Sardegna nel primo weekend di giugno, quando è in programma il Rally Italia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/05/2023