Rally Italia Sardegna: Neuville vince la Super Speciale d'apertura

SPETTACOLO AL VIA Il Rally Italia Sardegna 2022 ha scaldato i motori con la Super Speciale da Olbia a Cabu Abbas, prova di poco più di 3 km disputata nella serata di giovedì. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Thierry Neuville, abituato a partenze sprint come dimostra l'analoga vittoria nella speciale che aveva aperto il precedente Rally Portogallo. Distacchi ovviamente minimi, con Takamoto Katsuta secondo a 5 decimi ed Elfyn Evans terzo a 7 decimi. Venerdì la gara entra nel vivo con 8 prove speciali, a partire dalla Terranova 1 al via alle 7 del mattino.

VEDI ANCHE

RALLY ITALIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 2:26.08 2 Takamoto Katsuta Toyota +0.5 3 Elfyn Evans Toyota +0.7 4 Kalle Rovanpera Toyota +1.0 5 Esapekka Lappi Toyota +1.0 6 Ott Tanak Hyundai +1.3 7 Dani Sordo Hyundai +1.7 8 Adrien Fourmaux Ford +2.2 9 Craig Breen Ford +2.4 10 Gus Greensmith Ford +3.4

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/06/2022