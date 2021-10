Si apre all’insegna della Hyundai il weekend del WRC di Finlandia. Dopo tre prove speciali, al comando della classifica provvisoria troviamo infatti il campione del mondo 2019, Ott Tanak, che ha portato la sua i20 Coupé Wrc davanti a tutti, con solo 1.7 secondi di vantaggio sul compagno di marca, Craig Breen. Il pilota estone si è imposto nella seconda e nella terza prova speciale, riuscendo a trovare una quadra sull’asfalto dopo le difficoltà di assetto iniziali. Terza piazza per la prima delle Toyota Yaris, con il padrone di casa Esapekka Lappi staccato di poco più di cinque secondi dal leader.

OGIER SOLO 7° Per trovare il leader del mondiale Rally dobbiamo invece scendere in settima posizione: il francese Sebastien Ogier è infatti costretto a pagare 15 secondi dal rivale Tanak. Un po’ meglio è andata invece al compagno di squadra e principale sfidante in classifica iridata, un Elfyn Evans che dopo le prime tre tappe si trova al quarto posto provvisorio. Quinto tempo, invece, per l’idolo del pubblico finlandese, Kalle Rovanpera, staccato di poco meno di 8 secondi dal leader. Da segnalare la vittoria della prima prova speciale per il giapponese della Toyota, Takamoto Katsuta, poi protagonista nella seconda frazione di un pericoloso testacoda ad alta velocità (ma senza conseguenze) che lo ha fatto sprofondare fuori dalla top-5.

RALLY FINLANDIA 2021, CLASSIFICA DOPO SS3

Pos Pilota Auto Distacco 1 Ott TÄNAK Hyundai i20 Coupé WRC 17:49.7 2 Craig BREEN Hyundai i20 Coupé WRC +1.7 3 Esapekka LAPPI Toyota Yaris WRC +5.4 4 Elfyn EVANS Toyota Yaris WRC +5.9 5 Kalle ROVANPERÄ Toyota Yaris WRC +7.8 6 Thierry NEUVILLE Hyundai i20 Coupé WRC +13.0 7 Sebastien OGIER Toyota Yaris WRC +15.6 8 Takamoto KATSUTA Toyota Yaris WRC +28.4 9 Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +32.6 10 Adrien FOURMAUX Ford Fiesta WRC +40.8

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/10/2021