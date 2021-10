POKER EVANS Ribaltone in vetta alla classifica del Rally Finlandia 2021 dopo le quattro speciali del sabato mattina. Elfyn Evans cala il poker vincendo tutte le speciali in programma e balza al comando scavalcando le Hyundai di Craig Breen e Ott Tanak. Le i20 restano comunque a contatto con il pilota della Toyota: i primi tre sono racchiusi in meno di 10 secondi. Perde terreno invece il resto del gruppo, comandato da Esapekka Lappi che conferma la quarta posizione di ieri, ma con un distacco salito oltre i 30 secondi.

VEDI ANCHE

ROVAMPERA E KATSUTA KO Rispetto a ieri, non troviamo più al quinto posto Kalle Rovampera. Il giovane finlandese ha urtato un cumulo di pietre nel corso della SS10 ed è stato costretto al ritiro. Identica sorte per l'altra Yaris di Takamoto Katsuta, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un'uscita di strada nel corso della SS8. Guadagna una posizione la coppia formata da Thierry Neuville e Sebastien Ogier, ora rispettivamente quinto e sesto, ma distanti dal quarto posto di Lappi. Doppietta finlandese nel WRC2 e nel WRC3 al momento: Teemu Suninen ed Emil Lindholm comandano le due categorie. Oggi pomeriggio secondo passaggio sulle quattro prove del mattino, più chiusura in notturna con la prova spettacolo di 2 km.

RALLY FINLANDIA 2021, CLASSIFICA DOPO SS10

Pos Pilota Auto Distacco 1 Elfyn EVANS Toyota 2 Craig BREEN Hyundai +5.6 3 Ott TÄNAK Hyundai +9.7 4 Esapekka LAPPI Toyota +33.3 5 Thierry NEUVILLE Hyundai +53.4 6 Sebastien OGIER Toyota +1:06.3 7 Gus GREENSMITH Ford +2:55.6 8 Adrien FOURMAUX Ford +3:46.9 9 Teemu SUNINEN Volkswagen +5:38.3 10 Emil LINDHOLM Skoda +5:44.1

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2021