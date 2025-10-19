Rally Europa Centrale 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

La giornata finale del Rally Europa Centrale prevede quattro prove speciali per oltre 76 km cronometrati, tra cui 53 nei due passaggi sulla temibile Muhital che ospiterà anche la Power Stage. C'è dunque spazio ancora per molte emozioni, con tanti punti da assegnare che possono avere un peso specifico notevole nella lotta per il titolo mondiale. Rientra in scena Sebastien Ogier che partirà per primo dopo il ritiro di sabato mattina e che darà tutto per prendersi 10 punti tra classifica Super Sunday e Power Stage. Kalle Rovanpera si trova invece a dover gestire la prima posizione nel rally, ma cercando di ottenere buone prestazioni per aggiungere altri punti pesanti. Spingeranno anche Ott Tanak ed Elfyn Evans, ancora impegnati nella lotta per la seconda posizione. Insomma, tantissima carne al fuoco.
RALLY EUROPA CENTRALE 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS15
|Beyond Borders 1
|12.37 km
|09:39
|SS16
|Mühltal 1
|26.52 km
|10:35
|SS17
|Beyond Borders 2
|12.37 km
|11:52
|SS18
|Mühltal 2
|26.52 km
|13:15