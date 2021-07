TALENTO PRECOCE Che Kalle Rovampera fosse destinato a riscrivere i record di precocità del Mondiale Rally era cosa prevista fin dai suoi esordi nei rally quando era ancora poco più che un ragazzino. Il figlio di Harri, a sua volta protagonista del WRC a cavallo del nuovo millennio, ha vinto un Rally Estonia corso da padrone fin dal venerdì, quando ha approfittato dell'uscita di scena di Ott Tanak, padrone di casa e grande favorito della vigilia. Rovampera ha tenuto a bada Craig Breen e a 21 anni ancora da compiere - li festeggerà il prossimo 1° ottobre - può gioire per il suo primo successo, spazzando via il precedente record di più giovane vincitore appartenente a Jari-Matti Latvala, che a 22 anni e 313 giorni conquistò il Rally Svezia 2008.

NEUVILLE A PODIO Alle spalle di Rovampera e Breen, il podio è stato completato da Thierry Neuville che questa mattina si è alternato con l'altra Hyundai di Ott Tanak nella vittoria delle cinque speciali (3 per il belga e 2 per l'estone) in programma prima della Power Stage. Si deve dunque accontentare del quarto posto Sebastien Ogier, comunque classificatosi davanti ad Elfyn Evans che rimane il suo più diretto, ma comunque lontano, inseguitore nella classifica generale. Nel WRC2 si conferma vincitore Andreas Mikkelsen, così come nel WRC3 la vittoria è andata agevolmente ad Alexey Lukyanuk.

POWER STAGE In cerca di un minimo di riscatto dopo il ritiro di venerdì, Tanak ha proseguito nella sua raffica di vittorie di speciali anche nella Power Stage finale, assicurandosi i 5 punti destinati al vincitore. Alle sue spalle l'altra i20 di Neuville, poi le tre Toyota con Ogier, Evans e Rovampera. Il francese rafforza ulteriormente la sua leadership in classifica generale. Prossimo appuntamento nel weekend di Ferragosto, con il Rally Belgio.

RALLY ESTONIA 2022, CLASSIFICA FINALE