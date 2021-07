DUE PROTAGONISTI La mattina del sabato del Rally Estonia ha avuto due grandi protagonisti: Kalle Rovampera e Ott Tanak. Il giovane finlandese ha vinto nettamente la SS10 che ha aperto la giornata, staccando di 14 secondi il rivale per la vittoria Craig Breen e costruendosi un tesoretto che dopo la SS13 che ha chiuso la prima parte di giornata è salito a oltre 35 secondi. L'estone, rientrato in gara dopo il precoce ritiro di ieri sera, sta cercando di riscattarsi a suon di vittorie parziali, ben 3 su 4 prove disputate stamattina. Una piccola consolazione per lui e per i suoi tifosi che speravano di vederlo vincere nell'appuntamento di casa.

DUELLO PER IL PODIO Mentre la lotta per la prima posizione sta vedendo Rovampera uscire come favorito, resta in bilico il terzo posto, conteso tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. I due sono divisi attualmente da soli 4,5 secondi, mentre Elfyn Evans continua a inseguire senza riuscire a impensierirli e rimane a oltre 20 secondi dalla Yaris del francese. Scendendo in classifica, all'ottavo posto troviamo ancora il leader del WRC3, Alexey Lukyanuk, mentre al nono c'è Andreas Mikkelsen, primo del WRC2 e inseguito da Mads Ostberg. A proposito di questa categoria, la SS13 è stata interrotta con bandiera rossa dopo che Nikolay Gryazin ha cappottato la sua Polo lungo il percorso, rimanendo ruote all'aria in mezzo alla carreggiata. Nessuna conseguenza fisica particolare per lui e il suo copilota.

