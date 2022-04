Rally Croazia: Rovanpera parte forte tra pioggia e foschia, Lappi e Loubet KO

SS2-3 Prosegue il dominio nel Rally Croazia di Kalle Rovanpera, vincitore delle prime due speciali disputate. La pioggia continua a mantenere bagnato l'asfalto, anche se rispetto al mattino presto è nettamente migliorata la visibilità. Il leader del mondiale ha inflitto distacchi pesanti nella seconda speciale, con il solo Thierry Neuville a limitare i danni. Il belga ha limitato i danni nella SS3, fermandosi a 2 decimi dal pilota della Toyota. Il podio al momento è completato da Ott Tanak che ha approfittato di un errore di Craig Breen nella SS2 per scavalcare il pilota della Ford Puma. Si mantiene in quinta posizione l'altro pilota M-Sport Gus Greensmith, seguito da Oliver Solberg in ripresa. Ancora attardate le Yaris di Takamoto Katsuta ed Elfyn Evans, che pagano soprattutto il ritardo accumulato nella prima speciale. Il gallese ha fatto segnare il miglior tempo nella SS3. Dopo il ritiro di Esapekka Lappi, è già fuori dai giochi anche Pierre-Louis Loubet, vittima di ben tre forature nelle prime due speciali e dunque costretto al ritiro per aver finito le gomme a disposizione. Nella SS3 si ferma anche Adrien Fourmaux, vittima di un'uscita di strada dopo poche centinaia di metri della prova. Il francese è finito contro la siepe di una casa, riportando diversi danni alla sua Puma. Il programma del mattino si concluderà con la SS4 in programma alle 11:32.

RALLY CROAZIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS3

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 32:09.4 2 Thierry Neuville Hyundai +11.8 3 Ott Tanak Hyundai +35.9 4 Craig Breen Ford +43.9 5 Gus Greensmith Ford +1:14.8 6 Oliver Solberg Hyundai +1:21.5 7 Takamoto Katsuta Toyota +1:40.9 8 Elfyn Evans Toyota +1:45.1

SS1 Il Rally Croazia si apre in uno scenario più autunnale che primaverile: leggera pioggia e una nebbiolina hanno reso le condizioni dell'asfalto molto insidiose, complicando non poco la vita ai piloti. Chi sembra non aver risentito del maltempo è però Kalle Rovampera, autore del miglior tempo nella prima speciale e al quale il solo Thierry Neuville è riuscito a rimanere in scia. Buon inizio anche per Craig Breen e Ott Tanak, terzo e quarto con un distacco di poco superiore ai 10 secondi. Limitano i danni anche gli altri due portacolori della M-Sport, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, con il britannico che ha corso un rischio finendo brevemente sulla riva interna di un tornante. A parte Rovampera, brutte notizie in casa Toyota per gli altri piloti: Takamoto Katsuta ha avuto grandi difficoltà con l'asfalto scivoloso perdendo subito molto tempo, ma peggio è andata ad Elfyn Evans ed Esapekka Lappi. Il gallese ha danneggiato la gomma anteriore sinistra passando in un fossato e ha terminato a 1'20'', mentre il finlandese ha colpito con l'anteriore destra una roccia presente a bordo strada ed è stato costretto a fermarsi lungo la prova. Prossime due speciali alle 9:26 e alle 10:19, in una giornata che ne prevede ben 8.

RALLY CROAZIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Kalle Rovanpera Toyota 12:44.6 2 Thierry Neuville Hyundai +4.1 3 Craig Breen Ford +13.0 4 Ott Tanak Hyundai +16.2 5 Gus Greensmith Ford +25.5 6 Adrien Fourmaux Ford +35.4 7 Oliver Solberg Hyundai +44.9 8 Takamoto Katsuta Toyota +51.6 9 Stephane Lefebvre Citroen +1:18.4 10 Elfin Evans Toyota +1:20.0

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/04/2022