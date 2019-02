Autore:

Simone Dellisanti

SHAKEDOWN

TUTTO PRONTO Il secondo round del mondiale rally, il 67° Rally di Svezia, ha aperto le danze con lo Shakedown. Il tratto cronometrato di Skalla, lungo 6.86 km, ha accolto i protagonisti del WRC con un terreno piuttosto accidentato e una temperatura del manto notevolmente bassa.

PRIMI TRE Il primo crono in cima alla classifica dello shakedown l’ha messo Thierry Neuville che ha fermato il cronometro sul 4.05.0m con la sua Hyundai i20 Coupè WRC, precedendo la Toyota Yaris di Ott Tanak (2°) e la Citroen C3 Wrc del vincitore del Rally di Monte Carlo, Sebastien Ogier (3°).

TOP TEN Un ottimo quarto tempo lo fa registrare Kris Meeke con la seconda Toyota Yaris Wrc che ha preceduto le due Ford Fiesta preparate dal team M-Sport di Elfyn Evans (5°) e Teemu Suninen (6°). Resta da segnalare la Citroen C3 Wrc di Esapekka Lappi (7°) e la Hyundai i20 Coupe di Sebastien Loeb (8°) con quest'ultimo che sorprende gli addetti ai lavori per aver concluso cosi lontano dal podio provvisorio ma, con tutta onestà, è possibile che Loeb sia stato alle prese con gli ultimi ritocchi del set up e che a partire da stasera, quando andrà in scena la consueta prova spettacolo allestita nell’ippodromo di Karlstad, venderà cara la pelle. Chiudono la top ten, Jari-Matti Latvala (9°) e Andreas Mikkelsen (10°), rispettivamente su Toyota e Hyundai.

INFO

QUALCHE NEWS Il Rally di Svezia è la seconda tappa del WRC ed è un rally disputato nelle vicinanze di Värmland, in Svezia ai primi di febbraio. La prima edizione venne disputata nel 1950, quando venne definito Rally al sole di mezzanotte (che a quel tempo si disputava in estate) con partenza e arrivo in località diverse. Diciassette anni dopo, partenza e arrivo vennero dislocati in unica località, a Karlstad. Il centro organizzativo e la base operativa delle squadre sono ubicati a Hagfors, attualmente più vicina al luogo in cui si disputano le prove speciali rispetto a Karlstad. La competizione si sviluppa su tre giorni con partenza la mattina del venerdì e arrivo nel pomeriggio di domenica.

PUPAZZI DI NEVE Il Rally di Svezia è tradizionalmente l'unico rally che si disputa solo su terreni nevosi. Gli unici piloti non nordici a vincere la gara sono stati i francesi Sébastien Loeb nel 2004 e Sébastien Ogier nel 2013. Lo spagnolo Carlos Sainz finì secondo per quattro volte e vinse la gara tre volte.