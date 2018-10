Autore:

Simone Dellisanti

CREW AL COMPLETO Sarà Esapekka Lappi la new entry in casa Citroen Racing, in vista della prossima stagione del mondiale rally. Il team francese darà la seconda C3 WRC al giovane talento finlandese, ora in forze alla Toyota. Nelle ultime stagioni Lappi ha fatto valere sul campo le sue qualità, collezionando 40 partenze nel campionato del mondo WRC, di cui 19 al volante di una WRC. Al Rally di Finlandia 2012, Esapekka si è fatto notare per la prima volta a livello internazionale, riuscendo a tener testa a lungo a un certo Sébastien Ogier e proprio il francese, l'anno prossimo, sarà il suo compagno di squadra.

PALMARES Per quanto riguarda il palmares di Lappi, il finlandese può vantare un titolo nazionale rally nel 2012, seguito da quello di campione europeo nel 2014 e dalla vittoria nel WRC2 nel 2016. In questa stagione, Lappi, ha nuovamente confermato il suo potenziale mostrandosi costante e veloce su tutte le superfici, conquistando un 3° in Sardegna, in Germania e in Gran Bretagna. A due gare dalla fine del WRC 2018, Lappi si trova al quarto posto nella classifica del campionato del mondo piloti, dietro ai tre top driver che si contendono il titolo mondiale.

LA SPERANZA Il duo Ogier-Lappi andrà, quindi, a sostituire la 'vecchia squadra' Breen-Ostberg, con la speranza di puntare alla vittoria iridata.