IL RITORNO Sembrava impossibile ma alla fine Pierre Budar, team manager Citroen Racing, è riuscito riportare il 'figliol prodigo' Sébastien Ogier all'ovile. Ogier e il suo fido scudiero Ingrassia, torneranno a guidare una Citroen WRC a partire dalla prossima stagione del mondiale rally WRC.

PER QUANTO TEMPO? Citroen non ha voluto svelare la durata del contratto con il fenomeno francese ma, secondo indiscrezioni, il matrimonio tra Citroen Racing e Ogier partirebbe da una base di almeno due anni. Budar non poteva certo scegliere un pilota migliore per cercare di riportare al vertice la Citroen, ora in ultima posizione nel mondiale costruttori WRC.

IL FENOMENO "E' bello ricominciare a correre con Citroen, a partire dalla prossima stagione" ha dichiarato Ogier. "Non ho mai dimenticato che Citroen Racing è stata la prima squadra a permettermi di correre nel mondiale WRC. Non vedo l'ora di rivedere alcune persone che ho conosciuto quando ho iniziato e sono felice di poter tornare a Satory. Penso che la Citroen C3 abbia un grande potenziale, vedremo cosa succederà nel 2019".

IL BOSS Al settimo cielo Pierre Budar, che finalmente è riuscito nella sua missione: quella di riportare il fenomeno francese a Satory. "Siamo ansiosi di cominciare questa nuova avventura con Ogier. Il suo ritorno darà una grandissima spinta a tutto il team ma rimaniamo concentrati ancora su questa stagione, bisogna migliorare i risultati ma ovviamente siamo contentissimi di riavere con noi Sebastien Ogier!"