Autore:

Simone Dellisanti

RALLY GB In un clima ancora estivo, la Citroen C3 R5 si prepara ad affrontare il Rally di Gran Bretagna, una gara su terra dalle caratteristiche sempre molto autunnali. Citroën Racing punterà ancora una volta su Stéphane Lefebvre e Gabin Moreau, affiancati dagli equipaggi privati Ole Christian Veiby-Stig Rune Skjaermoen e Simone Tempestini-Sergiu Itu.

IL DIRETTORE Pierre Budar, Direttore di Citroën Racing: "Dopo aver superato con successo il test di resistenza del Rally di Turchia, la C3 R5 dovrà affrontare una gara che punta più sulla velocità. Anche se sarà il suo debutto in una prova così particolare, sono sicuro che la squadra saprà dimostrare ancora una volta di essere in grado di adattarsi a tutte le superfici, anche perché possiamo contare su un pilota eccezionale".

PRIMO PILOTA Stéphane Lefebvre: "Dopo la Germania, ho avuto l’opportunità di ritrovare un buon feeling su terra con la C3 R5 durante una sessione di prove di sviluppo nei pressi di Mazamet, poi farò dei test più specifici in Gran Bretagna prima del via della gara, per riabituarmi agli innumerevoli cambiamenti di aderenza. La difficoltà di queste piste è riuscire a interpretare l’aderenza e a distinguere ad esempio il fango su cui si scivola da quello dove c’è grip. Ma abbiamo un grande potenziale e ho tutta l’intenzione di dimostrarlo"..