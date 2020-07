FORZA ALEX! Terzo intervento per Alex Zanardi, che dalla sua stanza nella struttura ospedaliera Le Scotte a Siena, continua a lottare sin da quel 19 giugno fatidico in cui è finito con la sua handbike contro un camion. Il campione bolognese, sempre mantenuto in coma artificiale, è stato sottoposto oggi a un intervento di ben cinque ore al volto, durante il quale uno chiraurgo maxillo-facciale e un neurochirurgo hanno lavorato congiuntamente per stabilizzare le zone della sua testa gravemente infortunate da quel giorno.

STABILE MA GRAVE Nel bollettino emesso dall'ospedale si parla di ''Intervento, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato''. Un altro intervento di routine, dunque, come il secondo al quale si sottopose Zanardi, che sembra essere stato posticipato a oggi (era previsto per la scorsa settimana) al fine di permettere un miglior recupero al fisico di Alessandro. ''L'operazione effettuata fa parte degli interventi programmti dall'Equipe per poi prevedere una progressione delle cure'' - prosegue il comunicato - ''Il paziente è stato nuovamente portato in terapia intensiva dove permangono stabili le condizioni da un punto di vista cardio respiratorio e metabolico, mentre permangono gravi le condizioni dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata''.

INTERVENTO DIFFICILE Il professor Paolo Gennaro, direttore del reparto di chirurgia maxillo-facciale del Le Scotte, che ha operato Zanardi, aggiunge: ''È stato un complesso intervento di ricostruzione cranio-facciale, le fratture riportare in seguito al trauma erano estremamente complesse, e questo ha richiesto una accurata programmazione computerizzata, digitale, tridimensionale, della ricostruzione facciale, effettuata con metodica su misura del paziente. Sono misure che utilizziamo di routine, ma la complessità di questo caso è stata abbastanza singolare. L'intervento è perfettamente riuscito dal punto di vista tecnico''.