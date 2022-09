IndyCar Series, presentato il calendario ufficiale della stagione 2023

La maggiore serie statunitense a ruote scoperte ha diramato il calendario ufficiale della stagione 2023: 17 appuntamenti con il via al 5 marzo e l'immancabile Indy500 fissata per il 28 maggio

La Formula 1 chiama, la IndyCar risponde. Dopo l’ufficializzazione del calendario ufficiale 2023 della massima serie automobilistica, che ieri ha anche comunicato che il numero di Sprint Race salirà da tre a sei, anche la principale serie statunitense a ruote scoperte ha annunciato la lista completa delle gare del prossimo anno. In totale saranno 17 gli appuntamenti, come nel 2022, con il via in programma il 5 marzo e la conclusione il 10 settembre.

LE NOVITÀ Non tantissime le novità nel calendario della IndyCar Series 2023, che conferma l’ormai tradizionale inizio sul tracciato cittadino di St. Petersburg, in Florida, e la conclusione sull’iconica pista permanente di Laguna Seca, in California. Confermato anche il doppio appuntamento sull’ovale dell’Iowa e il bis sul circuito stradale di Indianapolis, con una prima tappa il 13 maggio – preludio della 107esima edizione della Indy500, in programma il 28 maggio 2023, in concomitanza con il GP F1 di Monte Carlo – e una seconda prevista per il weekend del 12 agosto. Unico vero cambiamento è quello del GP di Detroit, che non si terrà più sul tracciato stradale di Belle Isle, ma si sposterà nel centro cittadino ricalcando parte del vecchio layout utilizzato negli anni ’80 anche dalla Formula 1.

INDYCAR SERIES, IL CALENDARIO UFFICIALE DELLA STAGIONE 2023

Round Data Circuito Tipo circuito 1 5 marzo St. Petersburg Cittadino 2 2 aprile Texas Ovale 3 16 aprile Long Beach Cittadino 4 30 aprile Barber Permanente 5 13 maggio Indianapolis Permanente 6 28 maggio 500 Miglia Indianapolis Ovale 7 4 giugno Detroit Cittadino 8 18 giugno Road America Permanente 9 2 luglio Mid-Ohio Permanente 10 16 luglio Toronto Cittadino 11 22 luglio Iowa Ovale 12 23 luglio Iowa Ovale 13 6 agosto Nashville Cittadino 14 12 agosto Indianapolis Permanente 15 27 agosto Gateway Ovale 16 3 settembre Portland Permanente 17 10 settembre Laguna Seca Permanente

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/09/2022