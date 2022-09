Indycar 2022: rivivi la gara sul circuito di Portland

PENULTIMO ROUND Si avvia a conclusione anche la stagione 2022 di Indycar con il penultimo appuntamento che si è corso domenica sul circuito di Portland. In Oregon Will Power ha provato ad allungare il proprio gap in testa alla classifica ma dietro di lui fremono Josef Newgarden e Scott Dixon a pari punti. A spuntarla in gara è stato Scott McLaughlin, dominatore delle qualifiche, abile ad imporsi in una gara molto tirata e senza particolari caution. Il prossimo fine settimana sarà il circuito di Laguna Seca a decidere le sorti del campionato americano.

Rivedi il Grand Prix di Portland tramite il 'Fast Forward', sintesi di 30 minuti che l'Indycar series diffonde all'indomani di ogni gara tramite il proprio canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 08/09/2022