GRAVE INCIDENTE Giovedì sera a Rozzano, nel milanese, è stato investito un giovanissimo atleta del team di handbike di Alex Zanardi, la squadra corse voluta dallo sfortunato atleta italiano, ancora in convalescenza dopo l'incidente che lo vide protagonista il 19 giugno 2020. Purtroppo un destino simile ha interessato Gioacchino Fittipaldi, 27enne atleta del team Obiettivo3, progetto creato da Alex per far avvicinare allo sport persone con disabilità varie.

FORZA GIOACCHINO! Giovedì pomeriggio Gioacchino, originario di Lagonegro (Potenza) e rimasto paralizzato dopo un incidente di moto nel 2017, è stato investito su una rotonda da un camion, restando incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dal vigili del fuoco, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata. Sono stati riscontrati politraumi a braccia e torace. Sull'esatta dinamica dell'incidente sta indagando la Polizia locale di Rozzano, al fine di individuare le eventuali responsabilità dell'autista.