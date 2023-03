Dentro ai segreti della Ferrari 499P, il bolide di Maranello per Le Mans - VIDEO

Dal simulatore alla pista, ecco come nasce la Ferrari 499P nel video ufficiale che spiega come si è arrivati alla Hypercar per la 24 ore di Le Mans

In questo interessantissimo video diffuso dai canali ufficiali di Maranello, scopriamo come nasce una Hypercar, in questo caso la Ferrari 499P che segnerà il ritorno nell'Endurance ai massimi livelli della Scuderia del Cavallino. Il manager Giuliano Salvi ci guida all'interno della fabbrica, svelando qualche piccolo e confessabile segreto del bolide rosso che vuole far sognare i tifosi a distanza di cinquant'anni dall'ultima apparizione al di fuori della classe GT.

La Ferrari 499P pronta per il debutto nel WEC 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/03/2023