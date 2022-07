GT3, segui in diretta la 24 Ore di Spa-Francorchamps 2022 - LIVE STREAMING

Eau Rouge e Raidillon, Pouhon, Stavelot, Blanchimont. Solo alcuni dei nomi delle mitiche curve di Spa-Francorchamps, protagoniste in questo fine settimana della 24 Ore di Spa, una delle gare più importanti e prestigiose della stagione endurance. In pole position la Mercedes AMG GT3 di Raffaele Marciello, Daniel Juncadella e Jules Gounon, mentre la Lamborghini Huracan di Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Jordan Pepper, detentrice del giro più veloce è stata invece retrocessa per irregolarità tecnica. In pista, ovviamente, anche Valentino Rossi, visto che la gara è nel calendario del campionato GT World Challenge Europe, che vede il Dottore è al volante dell’Audi R8 GT3 LMS del Team WRT, in abitacolo con Nico Muller e Frederic Vervisch. Partenza alle 16.45 di sabato 30 luglio, arrivo 24 ore dopo. Di seguito il box per seguire in diretta streaming la gara più bella del panorama GT3 con il commento in italiano.

LIVE 24 Ore di Spa 2022, la diretta streaming

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/07/2022