Ferrari e Porsche presentano a Spa le nuove GT3

NUOVE ARMI Sul circuito di Spa Franchorchamps, dove questo pomeriggio scatterà la celebre 24 ore riservata alle vetture GT3, Ferrari e Porsche hanno presentato ufficialmente le auto che dal 2023 battaglieranno in luogo dei vecchi modelli. Pur disimpegnandosi entrambe dalla classe GTe-Pro del WEC contestualmente all'impegno di ambedue nella classe Hypercar, le competizioni GT3 rimangono una solida base dove portare avanti programmi ufficiali parallelamente ai molteplici impegni dei team clienti. Da Maranello hanno portato la 296 GT3, vettura designata a sostituire la 488. La progettazione è stata svolta totalmente all'interno del Reparto Corse GT di Maranello mentre è terminata la partnership con Michelotto. Ad assemblare e distribuire le vetture ai clienti è ora l'Oreca. La vettura, molto estrema aerodinamicamente, produrrà una deportanza superiore del 20% mentre il motore sarà un V6 3000 capace di erogare 600 cavalli di potenza.

VETTURE PIU' SOFISTICATE Anche la Porsche ha presentato la nuova GT3-R ed emerge così in comune con i rivali italiani l'accresciuta potenza e sofisticazione aerodinamica. Da Weissach hanno dovuto modificare l'installazione del motore per fare spazio ad un diffusore più grande. La nuova 911, basata sulla 992, monta motore sei cilindri boxer che da 4'000 cc di cilindrata sale fino a gli attuali 4'200 cc. Più potenza ma anche più maneggevolezza per due vetture che sono orientate soprattutto ai clienti - ed ai gentlemen - che dal 2024 potranno schierarsi anche al via di Le Mans. Per entrambe le auto la nuova avventura in pista comincierà con la 24 ore di Daytona per poi proseguire nei campionati GT3 di tutto il mondo. Le consegne delle vetture inizieranno tra l'autunno e fine anno.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/07/2022