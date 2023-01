Dakar Auto, tappa 6: Al-Attiyah ipoteca la vittoria finale, disastro Audi

La Dakar 2023 potrebbe essere arrivata al suo punto di svolta, almeno per quanto riguarda la lotta per la vittoria assoluta tra le auto. Se nelle moto continua a regnare il grande equilibrio con sette vincitori diversi in sette giorni, a vincere la sesta tappa da Ha’il alla capitale Riad è ancora una volta Nasser Al-Attiyah. Il qatariota campione in carica con la Toyota ha centrato la sua terza affermazione quest’anno approfittando delle battute d’arresto dei rivali di casa Audi per acquisire un vantaggio che vale l’ipoteca del titolo.

Dakar Auto 2023: Nasser Al-Attiyah (Toyota)

DISASTRO AUDI Al km 212 dei 358 di prova speciale, il dramma per gli alfieri Audi: dapprima è stato il primo degli inseguitori, Stephane Peterhansel, a restare vittima di un incidente che ha costretto gli organizzatori a far intervenire i mezzi di soccorso. Qualche minuto dopo, è stata invece la volta di Carlos Sainz, anche lui fermo nello stesso tratto del compagno, e costretto a fermarsi per molto tempo in attesa delle riparazioni. Male anche l’altra Toyota ancora in classifica, quella del saudita Al Rajhi, fermo per problemi meccanici dopo 216 km di gara. Dopo le delusioni dei giorni scorsi, si risolleva invece Sebastien Loeb, secondo al traguardo con 3 minuti e mezzo di ritardo da Al-Attiyah.

VEDI ANCHE

🎥 First footage of the two @audisport cars which crashed in the same place. @s_peterhansel and Édouard Boulanger had to abandon while @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are still trying to fix their car. 🛠#Dakar2023 pic.twitter.com/14VwkwUsue — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2023

IPOTECA AL-ATTIYAH Nella generata aggiornata, Al-Attiyah ha in mano la possibilità concreta di vincere la sua quinta Dakar in carriera. Alle spalle del qatariota c’è il sudafricano della Toyota Henk Lategan, con un ritardo di oltre un’ora. Unica Audi ancora in classifica è invece quella di Matthias Ekstrom, quinto assoluto a un’ora e 46 minuti di gap dalla vetta.

Dakar 2022, Stephane Peterhansel (Audi)

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 6a TAPPA HA’IL-RIAD

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 03h 13' 12'' MATHIEU BAUMEL 2 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 03' 29'' FABIAN LURQUIN 3 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 00h 08' 52'' BRETT CUMMINGS 4 GUERLAIN CHICHERIT GCK MOTORSPORT + 00h 09' 12'' ALEX WINOCQ 5 VAIDOTAS ZALA TELTONIKA RACING. + 00h 10' 33'' PAULO FIUZA 6 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT + 00h 10' 59'' EMIL BERGKVIST 7 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 00h 11' 36'' TIMO GOTTSCHALK 8 MATHIEU SERRADORI CENTURY RACING FACTORY TEAM + 00h 12' 36'' LOIC MINAUDIER 9 JAKUB PRZYGONSKI X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 12' 45'' ARMAND MONLEON 10 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM + 00h 16' 04'' LEONARD CREMER

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 6a TAPPA

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 24h 00' 48'' MATHIEU BAUMEL 2 HENK LATEGAN TOYOTA GAZOO RACING + 01h 06' 50'' 00h 20' 00'' BRETT CUMMINGS 3 LUCAS MORAES OVERDRIVE RACING + 01h 13' 19'' TIMO GOTTSCHALK 4 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 01h 44' 38'' 00h 04' 00'' DENNIS MURPHY 5 MATTIAS EKSTROM TEAM AUDI SPORT + 01h 46' 55'' 00h 15' 00'' EMIL BERGKVIST 6 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 01h 57' 10'' 00h 02' 00'' FABIAN LURQUIN 7 ROMAIN DUMAS REBELLION RACING + 02h 13' 07'' 00h 02' 00'' MAX DELFINO 8 MARTIN PROKOP ORLEN BENZINA TEAM + 02h 13' 30'' VIKTOR CHYTKA 9 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING FACTORY TEAM + 02h 20' 33'' 00h 08' 00'' LEONARD CREMER 10 WEI HAN HANWEI MOTORSPORT TEAM + 02h 49' 27'' 00h 01' 00'' MA LI

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/01/2023