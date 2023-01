Dakar 2023: due vertebre fratturate per Carlos Sainz nell'incidente della tappa 9

Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti dell’edizione 2023 del Rally Dakar. El Matador ha vinto soltanto una tappa e non è riuscito ad arrivare al traguardo finale, ma l’indole battagliera che lo ha contraddistinto in 40 anni di carriera ha toccato nuove vette: nel corso della nona frazione, il campione spagnolo era stato vittima di un grave incidente e, mentre veniva trasportato in ospedale con l’elicottero aveva chiesto al pilota di tornare indietro per riprendere la gara nonostante i forti dolori alla schiena. Il 60enne alla fine aveva optato per il ritiro anche a causa dei numerosi danni riportati dalla sua Audi RS Q e-tron E2. Ma, al rientro a Madrid, ha scoperto di essersi fratturato due vertebre nell’impatto…

IL MESSAGGIO SOCIAL A comunicare l’infortunio sui propri canali social è stato lo stesso Carlos Sainz, padre dell’omonimo pilota che guida la Ferrari in Formula 1. “Di rientro a Madrid – ha spiegato il due volte campione del mondo Wrc e tre volte vincitore della Dakar – il dolore alla schiena di cui ho sofferto dopo l’incidente è durato più a lungo del solito. Su consiglio dei medici, ho effettuato ulteriori accertamenti per conoscere al meglio i dettagli dell’infortunio. Sfortunatamente non sono arrivate buone notizie visto che mi sono fratturato le vertebre T5 e T6. La cosa positiva è che entrambe le vertebre sono stabili e che da oggi posso quindi concentrarmi sul recupero. Grazie a tutti per il supporto, vi terrò aggiornati”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2023