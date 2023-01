Dakar Auto, tappa 9: Loeb fa tris, che botta per Sainz!

La nona tappa della Dakar Auto da Riyadh a Haradh ha visto protagonisti, nel bene e nel male, i due grandi iridati del WRC. Sebastien Loeb ha collezionato la seconda vittoria consecutiva in questa edizione, terza in totale, salendo così sul podio virtuale della competizione. Il francese ha fatto gara di testa fin dai primi chilometri, vincendo la resistenza del lituano Vaidotas Zala, staccato sul traguardo di 57 secondi. Altra giornata difficilissima invece per Carlos Sainz: lo spagnolo si è cappottato atterrando da un salto dopo appena 6 km di speciale.

SAINZ STOICO Il pilota dell'Audi ha accusato del dolore al torace dopo il forte impatto subìto ed è stato elitrasportato all'ospedale di Riyadh per effettuare dei controlli medici. Ormai senza pretese di classifica e così dolorante, sembrava che la sua sfortunata Dakar 2023 fosse finita così. Invece, Sainz dopo pochi minuti si è fatto riportare dove si trovava la sua vettura, in attesa dell'assistenza per le riparazioni. Al momento lo spagnolo deve però ancora percorrere quasi tutti i 358 km di prova speciale.

Al-ATTIYAH TRANQUILLO Guardando alla classifica generale, prosegue senza patemi la cavalcata di Nasser Al-Attiyah verso il successo finale. Il qatariota ha chiuso ottavo a quasi 9 minuti da Loeb e mantiene un margine superiore agli 80 minuti sul secondo in classifica, Lucas Moraes. Il brasiliano oggi ha terminato decimo e ha perso 10 minuti dal nove volte iridato del WRC, sul quale conserva ancora un vantaggio di 21 minuti. Perde invece il suo posto sul podio Henk Lategan, arrivato con un ritardo di 50 minuti a causa di problemi meccanici. Domani tappa breve, con appena 114 km cronometrati da Haradh a Shaibah.

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA 9a TAPPA RIYADH-HARADH

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme 03H 07' 24'' 00H 02' 10'' 2 Vaidotas Zala Paulo Fiuza Teltonika Racing. + 00' 57'' 3 Guerlain Chicherit Alex Winocq Gck Motorsport + 02' 08'' 00H 00' 10'' 4 Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Team Audi Sport + 05' 11'' 5 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing + 07' 38'' 6 Jakub Przygonski Armand Monleon X-Raid Mini Jcw Team + 08' 23'' 00H 02' 00'' 7 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 08' 55'' 8 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing + 08' 58'' 9 Sebastian Halpern Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team + 10' 08'' 10 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing + 10' 33''

DAKAR AUTO 2023, CLASSIFICA GENERALE DOPO 9a TAPPA

POS. EQUIPAGGIO TEAM DISTACCO PENALITA' 1 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing 34H 19' 20'' 00' 10'' 2 Lucas Moraes Timo Gottschalk Overdrive Racing + 01H 21' 57'' 3 Sebastien Loeb Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme + 01H 43' 08'' 04' 10'' 4 Henk Lategan Brett Cummings Toyota Gazoo Racing + 01H 46' 23'' 20' 10'' 5 Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing + 02H 04' 17'' 04' 00'' 6 Romain Dumas Max Delfino Rebellion Racing + 02H 25' 51'' 02' 00'' 7 Martin Prokop Viktor Chytka Orlen Benzina Team + 02H 45' 36'' 8 Brian Baragwanath Leonard Cremer Century Racing Factory Team + 02H 48' 06'' 08' 00'' 9 Wei Han Ma Li Hanwei Motorsport Team + 03H 32' 15'' 01' 00'' 10 Juan Cruz Yacopini Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing + 03H 52' 52'' 00' 10''

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2023