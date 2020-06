CONCLUSE LE INDAGINI Il cappio ritrovato nel box di Bubba Wallace, l'unico pilota di colore del campionato Nascar, aveva provocato sdegno ma anche una grande reazione di solidarietà nei suoi confronti. Molto emozionanti sono state le iniziative messe in campo nella successiva gara disputatasi lunedì sempre sul Talladega Superspeedway, in Alabama. Nel frattempo, anche l'FBI si è interessata al caso, giungendo in poche ore a una sorprendente conclusione.

NESSUN ATTO RAZZISTA È stata la stessa Nascar a diffondere un comunicato con la verità svelata dai federali: ''L'FBI ha completato le sue indagini presso il Talladega Superspeedway e ha stabilito che Bubba Wallace non era il bersaglio di un crimine d'odio. Il rapporto dell'FBI conclude, e le prove fotografiche confermano, che la fune della porta del garage modellata come un cappio era stata posizionata lì fin dall'autunno scorso. Questo ovviamente ben prima dell'arrivo della squadra 43 e dell'assegnazione del garage. Apprezziamo le indagini rapide e approfondite dell'FBI e siamo grati di apprendere che questo non era un atto intenzionale e razzista contro Bubba. Rimaniamo fermi nel nostro impegno a fornire un ambiente accogliente e inclusivo per tutti coloro che amano le corse''.

This could have been resolved in about an hour, instead you guys and Bubba decided to make it an international incident and get it on the talk shows. And AFTER all your PR stunts the truth comes out. We see what you did.