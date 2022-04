Il (nuovo) calendario WTCR 2022: torna la gara in Italia, si corre a Vallelunga!

Il nuovo calendario del Mondiale turismo dopo l'annullamento delle gare in Russia e Repubblica Ceca sorride all'Italia: dopo Adria c'è Vallelunga, esordio per l'Alsazia

Il Mondiale turismo riparte con tante novità in calendario. Gli organizzatori del campionato hanno infatti appena ufficializzato le modifiche previste per la stagione WTCR 2022, approvate tramite voto elettronico dal World Motor Sport Council della Fia. Buone notizie anche per gli appassionati italiani che, dopo la tappa di scena ad Adria nel 2021 (l’autodromo veneto, intanto, è entrato nella procedura fallimentare), potranno ammirare le sportellate tipiche della competizione sulla pista di Vallelunga, nei pressi di Roma.

NEW ENTRY ALSAZIA La gara di Vallelunga, in programma nel fine settimana del 24 luglio, rimpiazzerà quella originariamente prevista all’Autodromo di Most, in Repubblica Ceca, che avrebbe dovuto aprire la stagione lo scorso weekend ma che è stata cancellata per via dello stato d’emergenza del Paese, che ha deciso di destinare le risorse all’accoglienza dei profughi della vicina Ucraina. Cancellata ovviamente anche la tappa di Sochi ad agosto, che sarà rimpiazzata dalla nuova gara in Alsazia, sul circuito di Anneau du Rhin. Di seguito il calendario completo del Mondiale WTCR 2022, al via a maggio dal tracciato cittadino di Pau. Sarà il primo dopo la lunga era di Gabriele Tarquini, ritiratosi dalle competizioni alla soglia dei 60 anni.

WTCR, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE TURISMO 2022

Round Data Evento Circuito 1-2 7-8 maggio WTCR Francia Pau-Ville 3-4 26-28 maggio WTCR Germania Nurburgring Nordschleife 5-6 11-12 giugno WTCR Ungheria Hungaroring 7-8 25-26 giugno WTCR Spagna MotorLand Aragon 9-10 2-3 luglio WTCR Portogallo Vila Real 11-12 23-24 luglio WTCR Italia Vallelunga 13-14 6-7 agosto WTCR Alsazia GrandEst Anneau du Rhin 15-16 8-9 ottobre WTCR Korea Inje Speedium 17-18 5-6 novembre WTCR Cina Ningbo Speedpark 19-20 18-20 novembre WTCR Macao Circuito da Guia

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/04/2022