POLE PESANTE Le qualifiche del WTCR disputate quest'oggi ad Adria potrebbero avere un peso specifico notevole in ottica classifica generale. Il leader del campionato Yann Ehrlacher ha infatti conquistato la pole position, molto importante su un tracciato in cui i sorpassi non sono semplici. Il francese ha preceduto l'Audi di Frederic Vervisch e l'altra Link & Co di Thed Bjork.

RIVALI ATTARDATI Nessuno dei più diretti inseguitori di Ehrlacher in classifica generale ha centrato la qualificazione alla Q3. Esteban Guerrieri si è fermato al nono tempo ottenuto nella Q2 e si può consolare quantomeno con la prima fila in gara 1, per via della griglia invertita, a fianco di Santiago Urrutia che scatterà dalla pole position. Sabato amaro per le Hyundai: Gabriele Tarquini, molto atteso dopo l'annuncio del ritiro a fine anno, si è fermato al dodicesimo posto, ancora peggio Jean-Karl Vernay che con il tredicesimo tempo si è fermato alla Q1.

WTCR ADRIA 2021, RISULTATI QUALIFICHE (TOP 10)

Pos. Pilota Auto 1 Yann Ehrlacher Lynk & Co 2 Frederic Vercisch Audi 3 Thed Bjork Lynk & Co 4 Gilles Magnus Audi 5 Yvan Muller Lynk & Co 6 Nestor Girolami Honda 7 Norbert Michelisz Hyundai 8 Tom Coronel Audi 9 Esteban Guerrieri Honda 10 Santiago Urrutia Lynk & Co