Qualche settimana dopo il gran finale di stagione che, a Berlino, ha incoronato nuovo campione del mondo della Formula E il pilota di casa Mercedes, Nyck De Vries, adesso è tempo per dare libero sfogo ai movimenti di mercato. Un mercato che, in vista della prossima stagione della categoria elettrica è ovviamente condizionato dall’uscita di scena di due grandi costruttori come Audi e Bmw: così, mentre Maximilian Gunther ha lasciato Monaco di Baviera per accasarsi in Nissan e.Dams al fianco del veterano Sebastien Buemi, l’inglese Oliver Rowland ha salutato il team giapponese in direzione Mahindra Racing, dove formerà una coppia tutta british con il confermato Alexander Sims.

Formula E ePrix Puebla 2021: Edoardo Mortara (Venturi Racing)

DI GRASSI RESTA Ma mentre il team Andretti ufficializzava la propria intenzione di restare nella categoria anche senza l’appoggio diretto di Bmw (che rimane comunque fornitore della power unit almeno per il 2022), lo stesso non può dirsi della casa degli Anelli, che ha invece ritirato il team factory Abt Schaeffler, guidato in questi anni dall’ex pilota scozzese Allan McNish. A destare curiosità, in tal senso, era dunque la decisione di Lucas Di Grassi, campione 2016-2017 che aveva invece dichiarato a più riprese di non voler lasciare la serie elettrica. Oggi l’annuncio ufficiale: l’esperto brasiliano sarà al via del prossimo mondiale con la piccola scuderia monegasca Venturi Racing, già grande protagonista nel 2021 grazie alle prestazioni di Edoardo Mortara (confermato) e alla power unit Mercedes.

Formula E 2022: Edoardo Mortara e Lucas Di Grassi (Venturi Racing)

PARLA LUCAS “Chiunque mi conosca – ha spiegato Di Grassi – sa quanto sono competitivo e guidare per un team che so essere in grado di lottare per il titolo era essenziale per me. Venturi Racing è semplicemente la miglior scelta e sono davvero felice di entrarne a far parte. Nella passata stagione hanno fatto un grande lavoro e i progressi sono tangibili e il miglioramento è stato evidente in ogni area. Edo ha corso un mondiale fantastico e ha lottato per il titolo fino alla fine. Sono molto contento di poter guidare con lui, ci conosciamo da molto tempo in quanto entrambi piloti del programma Audi, lo rispetto come pilota e come persona. È un ragazzo di talento e un gran personaggio, credo che lavoreremo davvero bene insieme”. Il mondiale di Formula E ripartirà il 28 e 29 gennaio 2022 con il doppio appuntamento di Ad Diriyah, in Arabia Saudita.